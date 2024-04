RUGBY. Après Lawes, Brive affirme ses ambitions et reforme un duo d'entraîneurs gagnants

Bien que tout ne se passe pas comme prévu pour Brive cette saison en Pro D2, le club corrézien continue d'être attractif et officialise l'arrivée de son nouvel entraîneur des lignes arrières.

Le duo se reforme

La rumeur de l'arrivée de David Darricarrère en Corrèze se faisait de plus en plus insistante dans les travées d'Amédée Domenech ces dernières semaines, et voilà que le CAB l'a officialisé ce matin. L'actuel entraîneur des trois-quarts de Castres posera ses valises à Brive pour les deux saisons prochaines.

Ce dernier, qui est dans le Tarn depuis 2020, est un entraîneur connu et reconnu en Top 14, et possède une expérience solide du rugby professionnel. Après avoir pris en main l'équipe de France u20, avec qui il connaît un double succès de champion du monde en 2018 et 2019, il a rejoint la Pro D2 avec le Stade Montois.

Pour Brive, ce recrutement démontre bien l'ambition du club, à savoir retrouver l'élite dans les prochaines saisons, bien que les hommes de Broncan ne soient qu'à la huitième position à trois journées de la fin.

C'est également une aubaine pour le club, car David Darricarrère est un ami de longue date de Pierre-Henry Broncan ! Les deux hommes se sont côtoyés en tant que joueur à Mont-de-Marsan, avant de passer de l'autre côté du carré vert, aux commandes du CO. Tous les deux ont amené Castres en finale du Top 14 en 2022.

Le manager actuel du CAB, Pierre-Henry Broncan, s'est exprimé via un communiqué de presse, sur l'arrivée de son compère à ses côtés : "Je suis évidemment très content de l’arrivée de David dans le staff. Je connais bien ses méthodes de travail, sa rigueur et sa vision du rugby. Les résultats qu’il a obtenus durant sa carrière d'entraîneur parlent pour lui. Je suis convaincu qu’il va se plaire ici et qu’il va rapidement trouver ses marques dans ce territoire qui vit pour le rugby."

Le principal intéressé glisse : "Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre ce club historique et ambitieux." Il sera ainsi en charge des trois-quarts corréziens, un poste laissé vacant depuis le remerciement de Bruce Reinaha et de Régis Lespinasse, il y a quelques semaines. C'est Pierre-Henry Broncan qui fait l'intérim jusqu'à la fin de la saison.

Enfin, pour la direction briviste et Xavier Ric (Directeur Général), cette arrivée marque un pas vers un nouveau cycle espéré pour Brive : "Nous sommes évidemment très heureux qu’un technicien reconnu comme David Darricarrère nous rejoigne la saison prochaine. Avec Pierre-Henry, c’est un duo qui se connaît parfaitement. Nous sommes convaincus que David va beaucoup apporter à notre ligne de trois-quarts et qu’il va exploiter et développer au mieux tout son potentiel."