TOP 14. ''Il parle mal aux mecs'' : à Paris, le management de Karim Ghezal secoue le vestiaire

L’entraîneur principal du Stade Français voit son discours remis en cause par ses joueurs, en désaccord avec son management. Ça fume, du côté de Jean-Bouin…

A défaut des couleurs du club, la vie au Stade Français n’est pas toujours rose. Et si cette saison, l’arrivée du duo d’Expendables Labit/Ghezal devait peu ou prou tout changer, du côté de la Porte d’Auteuil, force est de constater que la situation n’est pas de tout répit, malgré une 3ème en Top 14.

En cause ? Des distensions entre les joueurs et l'ancien entraîneur de la touche du XV de France. A ce propos, la première mèche aurait été allumée a l'issue de la défaite à Pau (30 à 9) en novembre dernier, qui avait fait jaser pour la sortie nocturne de certains membres de la délégation parisienne.

Non pas à cause de cette interdit bravé, mais plutôt de la déculottée reçue par les Parisiens, mangés dans la détermination ce jour-là. Un revers que Karim Ghezal aurait pris personnellement et qui lui aurait fait sortir de ses gonds, d'après ce qui a été rapporté à L'Equipe et au Midi Olympique.

Des joueurs pris à parti



Verdict ? Certains joueurs, ciblés, en auraient pris pour leur grade comme le 2ème ligne Baptiste Pesenti, rapporte le journal jaune. Avec notamment des "tu fais peur à qui, Baptiste Pesenti ?", lâchés à plusieurs reprises au milieu le groupe. "Jamais je n’ai pris de mauls comme ça, vous me faites passer pour qui ?". Un management à la dure, comme il en a souvent été question dans le monde du rugby pour piquer les egos et aller chercher le meilleur des types.

Mais qui aujourd'hui, a de plus en plus de mal à passer, dans le monde professionnel actuel et ses nouvelles générations peu habituées à cela. Dans les entrailles du Stade Français en tous cas. "Il parle mal aux mecs, il s'est mis pas mal de gars à dos", rapporte de son côté L'Equipe.

Dans son droit de réponse que lui a donné le quotidien sportif, l'ancien 2ème ligne de 42 ans s'est défendu, disant savoir ce qu'il faisait : "Si les mecs sont touchés parce qu'on ne leur a jamais parlé comme ça ici, je peux comprendre. Mais je suis obligé de faire bouger les lignes. Oui j'ai pris un risque de secouer l'effectif, de me mettre en danger. Mais je savais ce que je faisais."

Le club de la capitale, lui, devra savoir dans quel cour il veut jouer. La réunion entre ses leaders et son entraîneur principal servira-y-elle à calmer les choses dans les couloirs de Jean-Bouin ? On devrait en avoir le cœur net dans les prochaines semaines…