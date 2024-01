CLASH PRONOS. VICTOIRE DE BORDEAUX À DOMICILE OU EXPLOIT DE PARIS ? NOS RÉDACTEURS NE SONT PAS D'ACCORD

Bordeaux reçoit Paris ce samedi à domicile. Un match qui doit juger qui sera le dauphin du championnat. Nos rédacteurs ne sont pas d'accord sur le score.

Retour aux affaires pour tous les clubs français, le championnat revient avec huit matchs au total ! Le classement est extrêmement serré au sommet, tout comme dans la zone de relégation. Avec la période des doublons internationaux, certaines équipes seront handicapées par des absences de taille. C'est bel et bien le cas de Bordeaux qui voit sa ligne de trois quarts totalement décimée. Est-ce que Paris en profitera pour glaner sa troisième victoire à l'extérieur de l'année ? Nos rédacteurs ne sont pas d'accord sur l'issue du match.

Théo : Salut Lucas ! Nouvelle semaine de défi prono et cette fois, je pense qu’on pourrait aller du côté de la Gironde avec un alléchant Bordeaux/Bègles vs Paris qui nous attend. À mon avis, les Bordelais vont souffrir de l’absence de leurs 6 internationaux derrière…

Lucas : Salut Théo ! Eh oui, gros match ce week-end, et beaucoup d’interrogations d’ailleurs. Tu fais bien de souligner leurs absents derrière, mais tu oublies peut-être que Bordeaux est aussi une équipe qui gagne devant ? A contrario, le leader de la touche parisienne est aussi absent…

Théo : C’est vrai que le club des bords de la Garonne a franchi à pallier devant cette saison, avec des recrues « épaisses » notamment. Ils sont aujourd’hui bien équipés, mais sans sa charnière, sa paire de centres et ses ailiers habituels, je pense que ça va faire juste. Leur équipe va manquer de magie et pour Paris, malgré les remous internes, c’est le moment d’aller frapper un gros coup.

Lucas : Tu sous-estime les doublures bordelaises, qui ont fière allure également. Après un bon début de saison, Paris est dans le creux de la vague avec aucune victoire lors des quatre derniers matchs. L’équipe semble en conflit avec son entraîneur, alors que Bordeaux baigne dans la confiance. Je pense que les habituels remplaçants girondins vont prouver leur valeur ce week-end.

Théo : Ton argumentaire se tient, mais il faut se mouiller et on va voir si Paris en a dans le ventre cette saison ou pas. Victoire 20 à 22 pour les hommes de la capitale.

Lucas : S’il faut se mouiller, je le fais alors sans problème. Je vois aussi un match serré, pour ma part, il y aura aussi deux points d’avance, mais en faveur des locaux. Victoire 27-25 de Bordeaux.

