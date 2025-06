TOP 14. ''Gagner moche, je m'en contenterai'', après une saison infernale, Mola ne fait pas la fine bouche

Pour Ugo Mola, la manière attendra. Ce Stade-là gagne à l’usure, et ce n’est pas rien après une saison aussi dense.

TOP 14. STADE TOULOUSAIN. Un cadre de plus dans les tribunes pour la finale aux côtés de Dupont ?Il n’a pas sauté partout, ni dansé sur le pré lyonnais, mais Ugo Mola a fini par se dérider ce vendredi soir à Décines. Pas d’euphorie chez le technicien, mais de la satisfaction. Le travail n'est pas encore terminé. Ni la saison. Son équipe, bien que brouillonne, a répondu présente dans la dureté et s’est offert le droit de défendre son titre une fois encore. Et vu les galères traversées cette saison, le manager toulousain ne fait pas la fine bouche.

“Une saison en enfer” pour les Rouge et Noir

Mola n’a pas fait de mystère après la victoire 32-25 contre Bayonne via le Midi Olymique : « Franchement, mes admirateurs vont encore me reprendre sur le sujet, mais on a vécu une saison en enfer. Alors oui, on a la meilleure attaque, la meilleure défense, mais on a vécu une saison en enfer. En termes de blessure, en termes de situations complexes à gérer. »

Et cette demie, aussi peu spectaculaire soit-elle, symbolise à ses yeux le caractère d’un groupe qui n’a jamais lâché. Il poursuit : « C’est la performance d’un groupe qui est résilient. Gagner moche, je m’en contenterai. » Voilà pour le fond. Car sur la forme, le Stade a livré un match haché, sans très grandes envolées, où l’indiscipline a pesé plus que le jeu. Mais pour Mola, l’essentiel est ailleurs.

Le match, ses limites… et ses réponses

« Le match est loin d’être abouti. Il était haché, par manque de rythme, par des petites fautes… mais on n’a jamais été réellement en danger par le rugby proposé par Bayonne. Par contre, on a été en danger sur l’indiscipline. » Si Toulouse a plié, il n’a jamais rompu. Et c’est justement ce que son staff attendait. « Sur l’engagement et ce sur quoi j’avais besoin d’avoir des réponses, on a eu des réponses. » TOP 14. Les amateurs de rugby ont tranché à 52 % : Toulouse vers un triplé ? Le doublé pour l'UBB ?Il évoque aussi le manque de continuité dans le jeu : « Souvent, ce qui nous permet de plier les matchs, c’est notre rugby, notre capacité à multiplier les temps de jeu. Là, le match ne s’y est pas prêté. » Une rencontre qui rappelle celle face aux Sharks, remportée dans la moiteur sud-africaine en Champions Cup. « Sur le plan du jeu, on a la chance de revenir la semaine prochaine. » Face à Bordeaux ou Toulon ça pourrait ne pas passer.

Une finale de plus, et le rêve d’un triplé

La suite ? C’est une semaine de boulot, de gestion des corps, et d’analyse de l’adversaire. Mais aussi une part d’histoire à écrire. « Se préparer pour jouer une troisième finale de Top 14 d’affilée, ce n’est pas neutre. » Cette fois encore, Toulouse sait que tout peut se jouer sur un détail. « Sur les cinq qu'on a jouées en Top 14, une seule a été aboutie et, en finale derrière, c'est un exploit de Romain Ntamack qui prive La Rochelle d'un doublé grandement mérité sur ce match-là. » TOP 14. Toulouse se qualifie mais ne rassure pas ses supporters : ''La finale est très loin d'être gagnée''Et si ce détail, c’était simplement de s’accrocher comme ils l’ont fait toute la saison ? Pour Mola, c’est certain : « Il faut savoir se regarder, accepter, et travailler. » À ce Stade-là, même cabossé, il reste encore de la ressource. Une finale à jouer. Et surtout à remporter.