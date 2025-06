TOP 14. Les amateurs de rugby ont tranché à 52 % : Toulouse vers un triplé ? Le doublé pour l'UBB ?

Logique respectée pour le dernier carré du Top 14. Et si les chiffres donnaient une finale Toulouse – Bordeaux ? Attention aux surprises.

52 % voient Toulouse sacré

À quelques heures des demi-finales du Top 14, les amateurs de rugby ont livré leur verdict. Selon un sondage Odoxa pour Winamax et RTL, le Stade Toulousain est à la fois l’équipe favorite et la plus désirée pour soulever le Bouclier de Brennus cette saison. Et ce, malgré les excellentes performances de Bordeaux cette saison. Vos Matchs de Rugby Toulouse/Bayonne et UBB/RCT à quelle heure et sur quelle chaîne ?Dans cette enquête menée les 18 et 19 juin 2025 auprès de 1 005 Français (dont 419 amateurs de rugby), 52 % pronostiquent un titre pour les Rouge et Noir. Une domination nette, qui reflète la logique du classement : Toulouse a terminé premier de la phase régulière, et affrontera ce vendredi un Bayonne euphorique mais outsider.

L’UBB, dauphin désigné

Vainqueur récent de la Champions Cup, Bordeaux-Bègles arrive juste derrière avec 27 % de pronostics favorables. 26 % des amateurs de rugby aimeraient d’ailleurs voir les hommes de Yannick Bru réaliser le doublé. L’effet Jalibert-LBB-Penaud fait - peut-être - son œuvre, sans détrôner l’hégémonie toulousaine dans les cœurs. TOP 14. Stade Toulousain. Une compo calibrée et musclée pour dompter l'Aviron BayonnaisBayonne (10 % pronostics / 14 % souhaits) et Toulon (10 % / 12 %) complètent le quatuor. S’ils apparaissent loin dans les projections, leur côte de sympathie n’est pas négligeable, en particulier pour l’Aviron, capable d’emballer un match si son adversaire n'est pas rigoureux.

Une finale logique... ou pas ?

Le dernier carré respecte le classement : Toulouse, Bordeaux, Toulon et Bayonne, les 4 premiers, sont au rendez-vous. De quoi valider la régularité de ces équipes, mais pas de quoi garantir une finale sans surprise. En Top 14, rien n’est jamais écrit. Surtout à ce stade de la compétition et alors que des températures très élevées sont attendues à Lyon. Ce facteur X qui pourrait (bien) tout changer lors des demi-finales du TOP 14 !Toulouse séduit par son jeu léché, son expérience des grands rendez-vous et sa constance. Mais la fraîcheur de l’UBB, la folie basque ou la densité du RCT peuvent rebattre les cartes. Car entre rêve et raison, le rugby n’a jamais choisi.

Ce sondage donne un aperçu des tendances… mais vendredi et samedi, ce sont les 46 acteurs sur le terrain qui trancheront. Et, qui sait, peut-être qu’un outsider viendra bouleverser les prédictions. Le Top 14 adore ça. Même si d'aucuns aimeraient voir un remake de la finale de l'an passé entre Toulouse et Bordeaux.