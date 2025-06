TOP 14. Toulouse se qualifie mais ne rassure pas ses supporters : ''La finale est très loin d'être gagnée''

Le Stade Toulousain retrouve la finale du TOP 14 après sa victoire sur Bayonne ce vendredi soir. Les Rouge et Noir n'ont pas été étincelants mais cela suffit pour se qualifier.

Ce vendredi soir, le Stade Toulousain et l'Aviron Bayonnais s'affrontaient en demi-finale du TOP 14 sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon. Un choc entre des Rouge et Noir leaders du championnat et des Ciel et Blanc novices à ce niveau. Mais bien décidés à jouer crânement leur chance face aux champions en titre.

Sur les réseaux sociaux, les supporters ont vibré et non pas manqué de commenter la moindre action.

j’aime beaucoup bayonne et leur mentalité , j’espère qu’il y aura un beau match mais qu’on finira gagnant quand même ❤️🖤 #STAB June 20, 2025

Ce sont les Basques qui ont ouvert la marque sur pénalité grâce au pied de Segonds.

Je ne veux pas faire peur aux bayonnais mais en finale la saison dernière c'est nous bordelais qui avons ouvert le score 😆

Je suis avec vous les bleus et blancs !! #STAB — sandrinelts⭐️ (@doudoucoud33) June 20, 2025

Ramos répond avec une pénalité à son tour mais Segonds enquille un nouveau coup de pied derrière.

Aïe aïe aïe pour l’instant l’entame de Toulouse #STAB — ABDR Rugby (@AuBordDuRuck) June 20, 2025

C est jaune pour brennan putain, il a largement le temps d anticiper #STAB — loutarnai (@loutarnai) June 20, 2025

Le premier essai est cependant pour Toulouse par Ntamack, bien servi par Mallia sur un superbe lancement.

Ça va vite quand ça met le pied sur l'accélérateur #STAB — The Françalorian 🇫🇷 (@MSam1313) June 20, 2025

L’en avant énorme ptdrrrr comme d’hab avec Toulouse #STAB — Alex33 (@alex_bx33) June 20, 2025

LE 13 BAYONNAIS QUI JETTE SON ÉPAULE DANS LA GUEULE DE MALLIA AU SOL ?????! OOOOOH LA VIDÉO ?????! #STAB — DrogonKhal 🔴⚫🟣 (@Dr0g0nKh4l) June 20, 2025

MAGNIFIQUE CE JEU AU PIED #STAB — ABDR Rugby (@AuBordDuRuck) June 20, 2025

Bayonne est dans le match, Segonds ajoute trois nouveaux points, punissant les fautes toulousaines.

On revoit pas le fait que Rouet soit retenu par le maillot ? #STAB — Arthurrr (@Arthurrr64) June 20, 2025

Les deux artilleurs se rendent coup pour coup avec une pénalité de Ramos avant le water-break.

"Ballon cafouillé !"

Toutes les 2 minutes

Comment dire .... #STAB — L'autre Con (@DelasalleSamuel) June 20, 2025

C’est Rolland Garros ou un match de rugby la ? Le ballon vole tel une balle de tennis. #STAB — Emilie 🌟🌹 (@EmilyOfficial5) June 20, 2025

Dans une première période haché par les fautes, Bayonne revient à un point, 13-12.

Pardon mais si ce deblayage est penalisable, il y en a beaucoup d’autres avant. #STAB — Pedro MK (@balou_31) June 20, 2025

Réaliste, Toulouse marque sans forcément bien jouer. Cette fois-ci, c'est Graou qui termine le boulot après une course en bord de touche de Ramos.

#stab merci brassi et Ramos

Sur cet essai — I had a dream 🔴⚫ (@albe6565) June 20, 2025

Le match de Ntamack c'est pour faire taire les rageux 😘 #STAB — DrogonKhal 🔴⚫🟣 (@Dr0g0nKh4l) June 20, 2025

Ça punis encore une fois Toulouse et à la base encore les renvoie mal négocier à chaque fois c’est dommage …#STAB — ABDR Rugby (@AuBordDuRuck) June 20, 2025

Bien dans son match, Segonds ne manque l'occasion de punir l'indiscipline des Rouge et Noir.

Indiscipline assez extraordinaire. On maintient Bayonne dans le match alors qu’ils ne produisent rien. #STAB — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) June 20, 2025

Punaise si Toulouse ne faisait pas tant de fautes, le match plié. 100% points donnés à Bayonne. Hallucinant#STAB — Gourmandise SF 🧀🧀🧀 (@nadasto) June 20, 2025

Segonds qui a activé le mode Wilkinson #STAB — ALKS (@aleks_953) June 20, 2025

Le choix du jeu au pied Paul ?

T es bourré ? #STAB — caillou (@aure_vrd) June 20, 2025

A la pause, Toulouse mène 20 à 15.

Vraiment déçu du nombre de ballons rendus et des très mauvais choix de notre charnière ...

Ça nous coûte cher jusqu'ici alors qu'ils ne produisent rien en face #STAB — Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) June 20, 2025

Peu d’occas pr AB, je vois une 2eme très compliqué avec un stade plus discipliné.



#STAB — FCGB ⭐️ (@FCGB89900832) June 20, 2025

#STAB Mi tps crispée, + serrée que prévue.

Le ST s'en sort par 2 fulgurances mais sinon ils tiennent pas la balle et n'arrive pas à enchaîner notamment à cause d'un Graou qui enchaîne les mauvais choix.

Bayonne s'accroche et profite des nombreuses fautes du ST.

Tout reste à faire https://t.co/UzTdLowSBA — Rugby Passion (@RugbyPassioon) June 20, 2025

Comment vous pouvez rater ça putaaaaaain #STAB — Alex 🦋 (@alexgth1997) June 20, 2025

Ramos donne huit longueurs dès la reprise, mais le Stade a laissé un essai en route.

Le début de générale au sol je suis mort 😭😭😭😭 #STAB — amariall (@yoshispower) June 20, 2025

Les zhommes ils aiment bien la bagarre hein #STAB — Alex 🦋 (@alexgth1997) June 20, 2025

Un ballon de récupération débouche sur le carton jaune de Marchand et une nouvelle pénalité de Segonds.

C’est INSUPPORTABLE ces fautes de merde putain c’est une demie RÉVEILLEZ VOUS #STAB — Alex 🦋 (@alexgth1997) June 20, 2025

Carton contre le ST, respect Ramos, j'y croyais pas #stab — Michele99 (@MichelAndreascu) June 20, 2025

Le match s'emballe avec le jaune de Lopez. Ramos ajoute trois points, 26 à 18.

N'importe quoi ce changement de charnière ils font un match parfait pour le moment....#STAB — Tourdion (@Tourdion64) June 20, 2025

Ou est passé le jeu toulousain qui fait tant rêver ??? #STAB — VΛИƐSS (@vanessa_brl) June 20, 2025

C'est un boulevard pour la finale , mais contre ces deux équipes. #STAB — Nico là 🚩 (@Tomate_Oignon_) June 20, 2025

A l'instar de la première période, le second acte est rythmé...par les fautes.

Même si on passe ce soir va falloir prier pour gagner la finale #STAB — Alex 🦋 (@alexgth1997) June 20, 2025

Y’a 12 hors jeux sans deconne #STAB — Ohaime (@ohaime8313) June 20, 2025

Oh cette pizza ptn mdr #STAB — Yannickg (@IndesB33) June 20, 2025

Vous êtes 58.741 ce soir, c'est un nouveau RECORD pour le Groupama Stadium 👏#DemiesTOP14 pic.twitter.com/Xaz8vW5o7f — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 20, 2025

Bayonne a laissé passer une belle occasion sur une pénaltouche.

En demi de top 14 quand tu tapes une penaltouche c’est interdit de faire de la merde comme ça #STAB — Xabi (@XabiWanKenobi) June 20, 2025

3 mauvais choix à 15min de la fin#STAB — Le Roy du sirop 🥝🍌 (@du_sirop) June 20, 2025

Ramos ajoute trois nouveaux points et donne de l'air à Toulouse à un peu plus de 10 minutes de la fin du match, 29-18.

Les toulousains prennent les points eux. #STAB — Pierre Gouguet (@PGouguet) June 20, 2025

Toulouse n'est pas rassurant, heureusement pour eux Bayonne n'est pas suffisamment tueur dans ce match ! #STAB — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) June 20, 2025

Bon...on va prendre un billet d'avion et direction le SDF 🔴⚫ pour une nouvelle finale mais...en jouant ainsi je ne vois pas trop comment on pourrait inquiéter notre nouvelle bête noire ...😕@StadeToulousain @actu_stade @top14rugby #stab

Mais une finale restant une finale...😉 — Marviks (@_Marviks_) June 20, 2025

L'expérience aura fait la différence face à l'insouciance



Bravo d'avance à Toulouse pour cette victoire mérité ! 👏#STAB — edouardo carbon (@edouardocarbon) June 20, 2025