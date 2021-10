TOP 14. Gaëtan Barlot : ‘’Je n’étais pas du tout dans l’optique de devenir pro”

Dans un reportage du Canal Rugby Club, le jeune talonneur international a fait le point sur le chemin parcouru depuis ses débuts.

Il aura suffi d'une seule saison de Top 14 à Gaëtan Barlot. Une saison pendant laquelle il a su montrer toutes ses qualités et a été l'un des grands artisans de la fin de saison fulgurante du Castres Olympique sur l'exercice 2020-2021. Celui qui a été formé à l'ASM a d'ailleurs déjà assuré son avenir en prolongeant avec le CO pour 4 années supplémentaires. Le président Pierre-Yves Revol parle de cette décision dans un reportage du Canal rugby Club : "C'est un signe de confiance du club. Mais réciproquement, c'est aussi un signe de confiance et d'engagement de ta part." dit-il au joueur.

Pourtant, Gaëtan Barlot le dit lui-même : “ Pour moi, c’était très compliqué le haut niveau. Quand j’ai quitté l’ASM pour Colomiers, je n’étais pas du tout dans l’optique de devenir pro. C’était vraiment pour prendre du plaisir.” Il évoque aussi ses premiers matchs sous les couleurs columérines. Des débuts en fanfare en Haute-Garonne où le talonneur a impressionné la Pro D2, avant de se faire repérer par le voisin tarnais du CO. Il revient sur ses impressions lors des premiers matchs : “Quand je commence à jouer en pro, je me dis “T’es pas dégueulasse, donc accroche-toi et ça pourra le faire”.”

En juillet dernier, il est titulaire pour ses premières sélections lors des trois matchs face à l'Australie. Malgré un groupe élargi, il est le seul joueur de première ligne à avoir débuté l'intégralité des rencontres de la tournée. Capitaine cet été, Anthony Jelonch est le seul autre joueur du pack à avoir également débuté toutes ses rencontres. Il revient dessus : "Tu fais une saison, tu joues. On a fait six derniers mois monstrueux (avec le CO). Après tu pars en équipe de France, tu fais trois matchs titulaires et tu gagnes l'Australie. Ça, tu n'y crois pas en un an."

Vainqueur du RCT ce samedi 02 octobre, le Castres Olympique semble parti sur la même lancée que la fin de saison dernière. Après une large défaite face au Stade Français lors de la précédente journée, les Tarnais ont défait les Varois sur le score de 27-16 et par l’intermédiaire d’un doublé du pilier Wilfrid Hounkpatin. À la suite du match, Gaëtan Barlot a réagi à la performance de son coéquipier au micro de Canal + : “Quand on a un tracteur avec nous c’est sûr que ça aide. Wilfrid a cette grosse faculté à avancer à l’impact. On se met derrière lui et on le suit, tout va bien à chaque fois.”