VIDEO - On parie que vous n'avez pas vu un talon casqué aussi dynamique depuis Schalk Brits (et Gaëtan Barlot)

Johan Grobbelaar a 23 ans, est un talonneur extrêmement mobile et vient d'être appelé dans le squad des Springboks pour le dernier test face aux Lions.

Craig Burden, Akker Van der Merwe et bien sûr le maître in extenso Schalk Brits ; l'Afrique du Sud a connu des talonneurs pour le moins dynamiques durant la dernière décennie. Et si ses deux pourvoyeurs du poste en sélection actuellement jouent d'avantage dans un style massif et perforant (Marx et Mbonambi), un nouvel hybride pourrait bien venir perturber l'hégémonie que se partagent les deux précédents nommés depuis 2017. Ce garçon se nomme Johan Grobbelaar, est un numéro 2 de 23 ans désormais titulaire indiscutable avec les Bulls de Pretoria, et possède - donc - de grosses qualités de punch et de déplacement, son gabarit lui permettant (1m82 pour 98kg).

Un talonneur trapu et explosif, au profil un peu similaire à ceux des Français Chat ou Bourgarit, en un peu moins puissant mais peut-être aussi plus adroit. Marchera-t-il dans les pas de son aîné à qui il ressemble tant entre son gaz et son casque rouge vissé sur la tête ? Grobbelaar vient en tous cas d'être appelé par le staff sud-africain pour préparer le 3ème Test entre les Springboks et les Lions Britanniques...