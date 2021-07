XV de France. Barlot, Woki, Vincent, quels Bleus s'en sont le mieux sortis après deux tests ?

La France s'est imposée face à l'Australie au bout du suspens. Après deux tests, quels joueurs sont les grands gagnants de cette tournée aux antipodes du globe ?

31 ans après et ce soir du 30 juin 1991 que la France n'avait plus gagné en terre australienne. Pourtant, les hommes de Fabien Galthié ont réalisé cette prouesse, une semaine après une défaite cruelle qui aurait pu plomber le moral des troupes. Oui mais, ces Bleus-là ont du caractère et de la ressource. D'ailleurs, à l'aube d'une troisième rencontre décisive, une victoire dans cette tournée qui paressait il y a quelques semaines utopique, est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Alors pour l'instant, quels sont les joueurs qui ont séduit ?

Gaëtan Barlot : Talonneur

Le talonneur du CO a confirmé tout le bien que l'on pensait de lui. Avec une seule saison de Top 14 dans les pattes, le natif de Beaumont a impressionné son monde. Titulaire indiscutable au poste lors de cette tournée en l'absence de Julien Marchand ou Camille Chat, il s'est révélé, se montrant notamment ultra-actif lors du second test. Pour preuve, ses 15 plaquages réalisés ainsi que ses nombreuses courses dans l'avancée. Il est l'un des Français les plus mobiles dans le jeu. S'il fallait lui trouver un défaut, on pourrait citer ses largesses au niveau des lancers en touche. Il a sûrement pris rendez-vous avec le futur.

Cameron Woki : Troisième ligne

Cameron Woki ne déçoit jamais avec le maillot frappé du coq. Remplaçant lors de la première rencontre, il avait réalisé une entrée prometteuse, malgré le sabordage bleu en fin de rencontre. Pour ce deuxième match, il a rayonné, tant en touche que dans le jeu courant. On pense en premier lieu à son soutien intérieur sur l'essai de Penaud, où il a parfaitement négocié son deux contre un, ou sa magnifique relance en fin de match, après une touche qu'il a lui-même volée. À l'instar de Barlot et du contingent tricolore, il s'est envoyé en défense, réalisant 15 plaquages pour seulement deux manqués. Il n'a pas laissé sa part au chien, et en l'absence de Charles Ollivon blessé pour plusieurs mois, il pourrait rebattre les cartes et s'installer comme un titulaire en troisième-ligne lors du prochain Tournoi des 6 Nations, quand le staff tricolore recherchera un profil coureur.

Anthony Jelonch : Troisième ligne

Capitaine par intérim lors de cette tournée en Australie, le désormais ancien joueur du CO a tenu son rang. Lors de la première rencontre, il s'est démené, nous a gratifié d'un geste de grande classe sur le premier essai de Villière et a été actif en défense. Titulaire sur l'aile de la troisième-ligne, il a ensuite été décalé en numéro huit avant le deuxième affrontement. Là encore, il a séduit son monde, et s'est montré impérial en défense en témoignent ses 23 plaquages. Le plus marquant restera celui sur Rob Valetini, pourtant puissant gaillard des Wallabies, découpé par le futur joueur du Stade Toulousain. Surtout, il a été impeccable dans son rôle de capitaine pour mener ses troupes à une victoire historique sur la pelouse de Melbourne. Fabien Galthié aura à n'en pas douter de sacrés maux de tête, au moment de choisir ses troisièmes lignes à l'avenir.

Quelle saison de Jonathan Danty ! Auteur d'un exercice des plus convaincants avec son club du Stade Français, le futur joueur de La Rochelle a brillé cet été en Australie. Il a été l'un, si ce n'est le meilleur joueur français mercredi dernier, au cours de la défaite tricolore à Brisbane. Précieux offensivement dans le rôle du premier attaquant, il s'était également distingué en fin de rencontre avec deux grattages dont un dernier que l'on pensait salvateur. Bis repetita ce mardi, où il a excellé tant en défense avec lui aussi 15 plaquages, que dans les rucks, où il a constamment ''pourri'' les sorties de balle australienne.

Arthur Vincent : Centre

Lors de la première rencontre, il s'était déjà affirmé comme ''le patron'' de la ligne de trois-quarts malgré son jeune âge. Mais alors, quelle partition le centre de Montpellier nous a récités ce mardi ! Vous avez, vous aussi, dû vous faire la réflexion depuis votre canapé. C'est bien simple, Arthur Vincent était partout défensivement. Il a parfaitement muselé le puissant Hunter Paisami et son hyper activité a marqué les esprits. Et il suffit de regarder sa stat de fin de match et les 25 plaquages à mettre à son crédit pour comprendre l'ampleur qu'a pris ce dernier au sein de l'équipe de France. Mieux encore, s'il a brillé défensivement, il s'est également montré propre offensivement comme sur ce deux contre un lors de l'essai de Penaud. Du grand Arthur Vincent.