TOP 14. Fracture et nouvelle blessure (assez) impressionnante pour le malheureux Alexandre Fischer (ASM)

Le rugueux flanker de Clermont Alexandre Fischer a subi une fracture contre le RCT. Suite à un fait de jeu avec un de ses partenaires.

Alexandre Fischer est un guerrier, un vrai. Joueur dur au mal, impressionnant défensivement et expert du jeu au sol, le flanker clermontois détonne à chacune de ses apparitions.

Pourtant, à 26 ans, il ne compte qu'une cinquantaine de matchs de Top 14 et n'a jamais été capé en Bleu. La faute aux blessures, évidemment...

Pas épargné depuis le début de sa carrière, le Jaunard revient tout juste, depuis 2 mois, d'une vilaine blessure au genou qui l'a laissé "out" durant plus d'un an.

Pourtant, il va devoir à nouveau être éloigné des terrains. Encore une fois très intéressant lors de son entrée face à Toulon, dimanche dernier, Alexandre Fischer à pourtant terminé le match avec une fracture du larynx.

Une blessure plus impressionnante que grave, puisque le flanker ne connaît pas de complication pour l'instant, nous rapporte La Montagne. Et qui fait suite à un choc involontaire au niveau du cou avec le bras de son coéquipier Anthime Hemery.

En raison de la douleur et de perte de la voix apparus au fil de la soirée, le joueur a passé la nuit de dimanche à lundi à l’hôpital de Clermont, poursuit le quotidien régional. Il est sur pieds, mais évidemment forfait pour la dernière journée de Top 14 face à Montpellier.

On se souvient que du côté de Clermont, Aurélien Rougerie avait déjà subi pareille blessure, en 2002 face aux Wasps, suite à un coup de coude de Phil Greening. Qui elle, avait entraîné des complications pour la légende clermontoise, alors âgée de seulement 21 ans.