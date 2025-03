TOP 14. Flair, puissance et équilibre, la compo musclée (même sans Ntamack) du Stade Toulousain

Le Stade Toulousain reçoit Pau ce samedi à Ernest-Wallon pour la 20e journée de Top 14. Sans Dupont ni Ntamack, mais avec une équipe dense et expérimentée, Toulouse veut s’imposer.

Un XV très solide, un banc qui en impose

Ce samedi à Ernest-Wallon, le Stade Toulousain reçoit la Section Paloise pour le compte de la 20e journée de Top 14. Une rencontre loin d’être anodine pour les Rouge et Noir, leaders du championnat, qui veulent soigner leurs retrouvailles avec une équipe béarnaise accrocheuse… et conserver leur fauteuil. Un match qui doit aussi servir de répétition générale et sérieuse avant de retrouver Sale le week-end prochain en 8e de finale de la Champions Cup.

Sans Romain Ntamack, ménagé comme annoncé dans la semaine, le staff toulousain aligne une équipe dense et expérimentée. Thomas Ramos tiendra l’arrière, tandis que le triangle d’attaque sera complété par Capuozzo et Kinghorn, tous deux capables d’enflammer le match.

Le retour des cadres

Au centre, Barassi, de retour après sa commotion subie contre l'Irlande, et le vétéran Ahki formeront une paire complémentaire, quand la charnière Graou – Mallia aura la lourde tâche de dynamiser le jeu toulousain.

Devant, c’est du lourd : Marchand (capitaine), Baille et Aldegheri en première ligne, Flament et Vergé dans la cage, et un trio Castro-Ferreira – Roumat – Jelonch en troisième ligne qui sent la complémentarité et la puissance. Un pack aux airs de XV de France.

Sur le banc, pas de 7-1 comme chez les Bleus, mais la présence de Meafou, Willis, Lebel, Costes ou encore Cros qui témoigne de la profondeur de l’effectif toulousain. Et ce n’est pas du luxe face à une Section Paloise qui se présente à Toulouse avec des ambitions, comme l’a rappelé Laurent Thuery dans la presse locale.

Match piège avant un sprint final

Face à Pau, Toulouse se méfie. Lors du match aller, les Haut-Garonnais l'avaient emporté au Hameau, 22 à 14. La Section reste sur une série encourageante et ne manquera pas de prendre sa revanche si elle en a l'occasion. Et ce, même si elle est privée de nombreux joueurs. L’objectif est donc double : réaliser un match sérieux et verrouiller la première place du Top 14.

TOP 14. Toulouse récupère ses stars, Pau prépare du Doliprane, faut-il craindre une nouvelle fessée historique ?En clair, pas question de lever le pied. À domicile, avec la confiance engrangée ces dernières semaines, le Stade doit envoyer un message clair à ses concurrents. Car en cette fin mars, les grandes manœuvres de printemps commencent…