TOP 14. Toulouse récupère ses stars, Pau prépare du Doliprane, faut-il craindre une nouvelle fessée historique ?

Toulouse relance la machine avec ses internationaux, Pau fait ce qu’elle peut avec une infirmerie pleine. Un duel déséquilibré qui pourrait tourner au récital.

Toulouse au complet (ou presque)

Attention, danger maximal pour la Section Paloise ! Ce samedi 29 mars, les Béarnais débarquent à Ernest-Wallon pour y défier un Stade Toulousain quasiment au complet après le retour massif de ses internationaux. Une très mauvaise nouvelle pour Pau, qui se déplace avec une infirmerie toujours bien garnie et sans doute quelques sueurs froides.

TOP 14. Interdiction de recrutement, retrait de points, l’affaire Jaminet rallume le feu sous le Salary Cap, Revol hausse le tonÀ Toulouse, on sourit : après avoir aligné une équipe remaniée face à Bordeaux, et fait douter l'armada girondine, Ugo Mola retrouve quasiment toutes ses stars. Seuls Antoine Dupont, blessé, et Peato Mauvaka, suspendu, ne seront pas sur la feuille de match. Pour le reste, entre Ntamack, Ramos, Cros et autres internationaux fraîchement reposés, la puissance de feu rouge et noire promet un festival offensif. À une semaine d'un 8e de finale de Champions Cup face à Sale, l'encadrement toulousain devrait aligner son équipe type pour retrouver du rythme et des repères.

Pour la Section Paloise, le timing est cruel. À la lutte pour accrocher le Top 6, Pau n'avait sûrement pas coché ce déplacement en Haute-Garonne comme prioritaire, surtout avec 12 joueurs encore bloqués à l’infirmerie, dont Émilien Gailleton (entorse - ligament croisé postérieur). Maddocks est aussi sur le flanc, tout comme Zegueur, Rey, Templier ou encore Laporte et Franklin. Autant dire qu’on ne mise pas grand-chose sur une surprise béarnaise ce samedi. Et ce, même si la Section reste sur trois succès de rang en Top 14.

Souvenir douloureux : 83 à 6 en 2019

Les Palois gardent probablement en mémoire une autre soirée cauchemardesque à Toulouse. En 2018/2019, Pau avait subi l'une des pires raclées de l’histoire récente du Top 14 : une défaite monumentale sur le score de 83 à 6. Un véritable tsunami rouge et noir qui avait marqué les esprits.

TOP 14. Qui est ce talonneur de 20 ans qui a dynamité UBB vs Toulouse lors de sa rentrée ?Ce jour-là, le Stade Toulousain avait inscrit la bagatelle de 13 essais, laminant littéralement la défense béarnaise. Un scénario catastrophe que les hommes de Sébastien Piqueronies voudront absolument éviter de revivre. Malgré tout, on imagine mal Toulouse faire preuve de pitié, surtout avec une première place à défendre et une dynamique à relancer avant la Champions Cup. Ce contexte pourrait bien déboucher sur une nouvelle soirée difficile pour la Section Paloise.

On peut s'attendre à voir une très grosse entame de la part des locaux. Et si le score venait déjà à être lourd, et la victoire acquise avec le bonus offensif, l'addition pourrait être moins salée qu'à l'époque si d'aventure les Toulousains lèvent un peu le pied. Cependant, la concurrence féroce au sein du groupe pourrait pousser les finisseurs à redoubler d'efforts pour marquer des points aux yeux du staff. Ce qui n'est pas de bon augure pour la Section.

À moins d’un exploit ou d'un énorme sursaut d’orgueil, Pau semble parti pour vivre une journée compliquée à Ernest-Wallon. Reste à savoir si les Béarnais parviendront au moins à limiter la casse et à ne pas revivre une humiliation historique. Rendez-vous samedi soir pour voir si Toulouse sera aussi impitoyable qu’en 2019.