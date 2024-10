TOP 14. Fini les USA et cap sur Clermont pour Antoine Dupont, (enfin) de retour à Toulouse

100 jours plus tard, la superstar Antoine Dupont va faire son retour en Top 14 avec Toulouse.

Cela faisait près de 100 jours que Toulouse attendait ça. Après un été surchargé et couronnée de succès, puis des vacances bien méritées, Antoine Dupont est de retour à Toulouse.

Ce lundi, le meilleur joueur du dernier Top 14 a officiellement effectué son retour avec le groupe du Stade toulousain. S’il avait participé à quelques séances collectives en septembre à sa propre initiative pour garder du rythme et rencontrer les nouveaux venus, Toto était encore en congés.

Cette fois ça y est et, début octobre comme promis, Dupont est donc de retour et à disposition du staff. S’il s’est entretenu de son côté durant tout le mois de septembre, sera-t-il néanmoins apte face à Clermont, samedi ?

Si son retour était initialement prévu pour le déplacement à Pau, une semaine plus tard, il se pourrait bien qu’Ugo Mola ne décide de coucher son nom sur la feuille, vu le contexte et devant son public d’Ernest-Wallon.

Pour rappel, le Stade Toulousain reste en effet sur 2 défaites consécutives et bien qu’il n’y ait pas péril en la demeure, la tentation pourrait être de l’utiliser en sortie de banc comme "super sub", en fonction de la physionomie du match.

Une bonne occasion de le remettre petit à petit dans le bain du Top 14, d’autant que dans un mois quasiment jour pour jour, le XV de France débutera sa tournée de novembre contre le Japon.

Et qu’après un an d’absence en Bleu, Dupont est vivement attendu par le staff tricolore. Alors ? Plus de certitudes devraient apparaître dans la semaine, quant à sa participation ou non à la rencontre de samedi. Mais du côté de Toulouse, on retient son souffle…