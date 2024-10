Autumn Nations Series. Vibrez et encouragez les Bleus lors de FRANCE-JAPON pour 25€

Pour leur grand retour au Stade de France, les Bleus défient le Japon le 9 novembre. Une occasion unique de vibrer et de soutenir l’équipe de France. Prenez vite vos billets !

Le XV de France va faire son retour à Saint-Denis dans le cadre des Autumn Nations Series 2024. Le samedi 9 novembre, les Tricolores retrouveront leur terrain de jeu favori, à savoir le Stade de France pour affronter le Japon (21h10). Les Tricolores n'avaient pas pu y jouer l'hiver dernier en raison des préparatifs pour les Jeux Olympiques 2024.

Ce premier test à Saint-Denis depuis la Coupe du monde s'annonce comme une belle fête de rugby. L'occasion pour les supporters de redécouvrir leurs Bleus après une absence lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

Le Japon, un adversaire à ne pas sous-estimer

Le Japon, bien qu'en perte de vitesse depuis ses exploits en Coupe du monde 2015 et 2019, reste une équipe redoutable et joueuse. Si les Français n'ont jamais perdu face aux Brave Blossoms, personne n'a oublié le match nul arraché par les Japonais en 2017. Une époque révolue, certes, mais un rappel de ne jamais sous-estimer cet adversaire.

Fabien Galthié le sait, et ses hommes devront être à la hauteur pour entamer cette série de tests automnaux. Car après le Japon, l'Argentine et surtout les All Blacks se dresseront sur la route des Bleus.

Ce match contre le Japon est donc bien plus qu'une simple formalité : c'est une préparation idéale pour les chocs à venir face à la Nouvelle-Zélande puis les Pumas. Lesquels ont réalisé un superbe Rugby Championship en battant ces mêmes Néo-Zélandais ainsi que les Wallabies et les Springboks. Rien que ça.

Absent depuis la Coupe du monde 2023, Antoine Dupont est plus que jamais attendu par les supporters après son sacre olympique en rugby à 7. Mais que les fans se rassurent, il y a du très beau monde à la mêlée chez les Bleus. De talents qui auront à coeur de briller lors de cette tournée. Que ce soit comme titulaire ou finisseur.

Les Tricolores n'ont plus croisé le chemin du Japon depuis leur victoire 35 à 17 à Toulouse en 2022. Mais les Brave Blossoms sont toujours capables de surprendre. Le public du Stade de France sera donc un atout majeur pour pousser les Bleus vers une performance de haut niveau. Réservez vos places sans tarder et rejoignez la fête pour encourager le XV de France !