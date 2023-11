TOP 14. Face au LOU, Paris mange du Lyon et maîtrise son rugby avec puissance

Avec puissance et passion, Paris est venu à bout du LOU Rugby ce samedi. Lyon chute à domicile pour la première fois contre le Stade Français.

C’est une victoire qui conforte Paris dans son rôle de cador. Ce samedi 11 novembre, le Stade Français est allé remporter un match disputé (32-36) sur la pelouse du LOU Rugby. Après cette 6ᵉ journée de Top 14, près d’un quart de la phase régulière s’est écoulée et les Soldats Roses sont impressionnants.

Paris ne fait pas la dentelle

Connu pour son pack dominateur, Lyon accueillait un sérieux client à Gerland. Pour l’occasion, les Parisiens n’ont pas souhaité se défiler. Ils ont répondu présent dans le combat et ont assuré les basiques. Une envie et une force qui leur permet d’accéder à leur première victoire en terre lyonnaise de l’histoire du club.

Certes, les hommes de Laurent Labit et Karim Ghezal ont moins souvent couru et battu moins de défenseurs que leurs adversaires du jour, sur 80 minutes. Cependant, la recette de leur jeu n'était pas là. En effet, une guerre des rucks maîtrisée, une conquête impériale et un pack dominateur ont été la clé de ce match.

Réalistes, les avants parisiens ont même concrétisé deux occasions par l’intermédiaire de leur première ligne. Avec 13 années d’écarts au compteur, le jeune Géorgien Sergo Abramishvili s’est illustré à la 31ᵉ minute, quand le vétéran Mickaël Ivaldi l’a imité en début de seconde période.

Un match d'avants

Opportuniste, le centre Jérémy Ward contre un coup de pied du numéro 15 lyonnais Toby Arnold et fonce avec le cuir dans l’en-but lyonnais. Seul essai de trois-quart de la rencontre, il est au détriment d’une icône du LOU. En effet, l’arrière néo-zélandais disputait son ultime match après 10 ans dans le Rhône. Un tifo a été dressé durant le match en l’honneur de celui qui a connu deux promotions en Top 14 avec Lyon.

Après la rencontre, les Parisiens se sont montrés très satisfait de ce score. Au-delà des 4 points récupérés, l’aspect historique de cette victoire à Lyon est également dans les têtes. Juste après la rencontre, le troisième ligne du Stade Français et du XV de France, Sekou Macalou s’est exprimé au micro de Canal + :

On savait avant le match qu’on n'avait jamais gagné ici, c’est un terrain très difficile pour nous. On avait à cœur de changer ça. Aujourd'hui, c’est fait, on est très heureux. On s'est reposés sur notre pack d'avants et ils ont été monstrueux. C’est pour ça qu'on avait un banc en 6-2, afin de bien appuyer sur cette dynamique-là, et on a réussi.”

Côté lyonnais, la douche a été sacrément froide. Les Rhodaniens ont déployé plus de jeu que leurs adversaires et ont essayé de mettre en place un rugby plus dynamique, en vain. Trop peu réalistes et tranchants, les hommes de Fabien Gengenbacher se sont réveillés trop tard avec un ultime essai à la 79ᵉ minute de jeu, alors que les Parisiens menaient déjà de 11 points.

