TOP 14. Lauret, Saili, Kockott...Ces jokers Coupe du monde qui sont conservés par leur club !

Cette année Coupe du monde a été particulière pour les clubs, étant donné que bons nombres d'internationaux n'ont pas pu jouer en club. L'occasion de donner sa chance aux jokers.

Ces jokers Coupe du monde conservé

De base, les jokers Coupe du monde interviennent sur une période donnée, plutôt courte, qui doit prendre en compte la durée de la compétition. Néanmoins, certains clubs ont fait le choix de conserver ces derniers, par manque d'effectif ou à cause des blessures.

Ainsi, le Racing 92 a conservé le centre néo-zélandais, Francis Saili, en raison de la grave blessure au genou de Tuisova. Le Francilien a d'ailleurs livré une excellente performance contre le LOU, et avait été nommé capitaine du match. Ensuite, Wenceslas Lauret a aussi été gardé par les ciels en blanc, malgré l'arrivée de Sya Kolisi a son poste. À 34 ans, ce dernier entame sa 10ᵉ saison au club.

L'ailier anglais, Christian Wade, a aussi été conservé par le Racing 92, qui n'hésite pas à aligner ce dernier régulièrement. L'ancien des Buffalo Bills a joué deux matchs, dont le dernier contre Lyon.

Ensuite, l'ancien Briviste, Setariki Tuicuvu, fait le bonheur du RCT au centre du terrain. Tellement, que le staff varois a décidé de garder le Fidjien, malgré une forte concurrence à ce poste. Tuicuvu devra faire face à son compatriote Nayacelvu, mais également à Duncan Paia'ua, Mealan Rabut, Ryan Rebbajd (qui est avec France 7), Jérémy Sinzelle et Mathieu Smaïli. Toutefois, le polyvalent trois-quarts a joué tous les matchs, dont quatre en tant que titulaire.

Enfin, le jeune troisième ligne néo-zélandais, Liam Allen, a été prolongé par son club pour la saison complète. A 23 ans, ce dernier n'a pas encore joué cette saison, mais devrait figurer dans la rotation de son équipe.

Les joueurs sur le point de prolonger

Les journées de Top 14 vont s'enchaîner cette saison, et il faudra rattraper le retard pris lors de la Coupe du monde en France. Pour cela, certains clubs se posent la question de prolonger leur joker médical.

C'est en effet le cas du Stade Français, qui selon Midi Olympique, serait sur le point d'offrir à Rory Kockott, un an de contrat supplémentaire dans la capitale. L'ancien du XV de France et de Castres est sorti de sa retraite la saison dernière, et a fini par rejoindre le Stade Français en qualité de joker médical. Ce dernier, suite à de belles performances et la blessure d'Hugo Zabalza, pourrait bien faire durer un peu plus le plaisir. Le vétéran du Top 14 a joué chacune des cinq rencontres de championnat, et a même été titulaire lors de trois d'entre elle. Il sera désormais en concurrence avec Brad Weber, le All Black.

À Toulouse, il serait aussi question de prolonger deux des jokers Coupe du monde. L'ancien de la maison, Piula Fa’asalele, peut couvrir plusieurs postes, et aurait été préféré à Rynhardt Elstadt. Leader dans le vestiaire et de combat, il devrait finir la saison avec les champions de France.

Enfin, le solide ailier venu de Brive, Setareki Bituniyata, serait sur le point d'être conservé également, selon les informations de Midi Olympique. Ce dernier n'a joué que deux rencontres, mais pourrait compenser le départ de Delibes pour le seven, et la blessure de Mallia.

