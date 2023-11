RUGBY. TOP 14. Rééducation, date de retour, etc. Où en est Romain Ntamack dans sa reprise ?

L’ouvreur du XV de France et du Stade Toulousain Romain Ntamack se remet en forme en vue d'une reprise sur les terrains de Top 14 et du rugby international.

Sorti sur blessure le 12 août dernier, Romain Ntamack souffre d’une rupture du ligament croisé depuis un choc malheureux lors d’un match France-Ecosse. Depuis, l’ouvreur a su qu’il ne participerait pas au mondial sur ses terres et a observé ses coéquipiers perdre dès les quarts de finale. Désormais, il se prépare à revenir sur les pelouses de Top 14 et d’ailleurs, pour le plus grand bonheur de ses fans.

Passé par l’émission Clique pour faire la promotion de son livre “Le rugby dans le sang”, paru chez les éditions Michel Lafon, il a détaillé sa rééducation, sans rentrer dans les détails.

La rééducation, ça prend pas mal de temps finalement. Il y a plein de choses à faire. Il faut réapprendre au genou à se tendre et à plier comme il faut. Ensuite, je continue le cardio et je m’entretiens sur le haut du corps.”

Face à Mouloud Achour, il indique que les amateurs de ballons ovales pourraient bel et bien le voir revenir avant la fin de saison. En réalité, sa reprise pourrait même se faire en fin d’hiver : “J’ai repris le sport, mais pour ce qui est du rugby, je pense revenir en mars, fin mars pour mon premier match. Pour ce qui est de la reprise de l’entraînement, je serai de retour vers mi-février.”

Romain Ntamack, un lion ne meurt jamais

En parallèle, son club partage également des informations sur la santé du joueur. Lors du dernier communiqué détaillant les présences au sein de l’infirmerie du Stade Toulousain, l’écurie rouge et noir a indiqué ceci avant le déplacement à la Section Paloise, début novembre : “Romain Ntamack est pris en charge dans une structure extérieure pendant 15 jours dans le cadre de sa réathlétisation.” En effet, l’ouvreur effectue un stage de rééducation loin de la ville rose cet automne. Il s’est exilé dans les Pyrénées-Orientales, au Centre Paramédical du Sport Performe.

Basé à côté de Sainte-Marie-La-Mer, ce centre existe depuis deux ans et a été fondé par Jean-Michel Grand. Spécialisé dans le rugby, ce soignant est l’ancien kinésithérapeute des équipes de France de rugby à XV, mais s’est par ailleurs essayé au rugby à XIII. Retrouvé et interrogé par L’Indépendant, ce spécialiste de santé apporte un nouvel œil sur la blessure de Romain Ntamack et s'associe à d'autres spécialistes.

Ce dernier s’occupe également de renforcer ses ischio-jambiers, une “chose qui n'a pas été encore faite depuis son opération” selon lui. Il détaille le programme que le Tricolore suit jusqu’à mi-novembre ainsi : “Je fais sa rééducation deux fois par jour et Benoît Albert (préparateur physique des jeunes de l’USAP) s'occupe de sa réathlétisation quotidienne.”

