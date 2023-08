COUPE DU MONDE. ''Mes proches ont été plus touchés que moi'', avoue Romain Ntamack

Plus de deux semaines après l'annonce de son forfait pour la Coupe du Monde, l'ouvreur du XV de France Romain Ntamack est revenu dans une interview accordée à l'Équipe sur sa situation.

La dernière fois qu'on l'a vu sur un terrain, c'était le 12 août dernier, en match de préparation à la Coupe du Monde face à l'Écosse, quittant la pelouse de Saint-Étienne. Une sortie boiteuse, qui, si elle pouvait légèrement nous inquiéter, n'annonçait en rien la nouvelle que nous apprenions 2 jours plus tard : celle du forfait de Romain Ntamack, ouvreur du XV de France, pour la Coupe du Monde.

ÉDITO. Romain Ntamack, du paradis à l’enfer en seulement deux mois

Un verdict qui a profondément touché le joueur de 24 ans, ainsi que tout le rugby français. Et pourtant, plus de 2 semaines après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Romain Ntamack essaye au mieux de relativiser. Dans un entretien accordé au journal l'Équipe, le joueur aux 37 sélections est revenu sur les jours qui ont suivi sa blessure. Une période durant laquelle Ntamack a dû confirmer à ses proches le verdict. Une étape qui l'a marquée, tant il a vu ces derniers peinés.

''Le plus difficile a finalement été d'appeler mes proches''

''Il y a un mélange de plusieurs émotions: de la déception, de la frustration, de la tristesse. Je me dis que je viens de me taper un mois et demi de préparation pour rien. Qu'avant ça, j'avais fait le boulot pendant quatre-cinq ans pour être prêt pour cette Coupe du monde à la maison. Tout ça pour rien. Mais j'essaie de relativiser. La déception est encore présente. Elle le sera sans doute jusqu'à la fin de la Coupe du Monde''.

Une tristesse qui, comme nous venons de le dire, a été largement partagée par l'ensemble de ses proches. Que ce soit du côté de sa famille, ou en équipe de France, l'annonce de la blessure de Ntamack n'a laissé personne indifférent.

XV DE FRANCE. Les bookmakers voient rouge après le forfait de Romain Ntamack !

''Le plus difficile a finalement été d'appeler mes proches et de leur confirmer la mauvaise nouvelle. Mes proches ont été plus touchés que moi ! Il y a aussi tous les messages que j'ai reçus. J'avais la sensation que les gens étaient plus peinés que moi ! Le lendemain du verdict, je suis passé voir mes coéquipiers de l'équipe de France à l'entraînement. Eux aussi étaient sonnés. Certains avaient une petite larme à l'oeil. Mais je suis venu les voir avec le sourire. Je voulais les rassurer (...) Mais les regards de tout le monde m'ont affecté''. Une anecdote qui, au-delà de prouver l'importance qu'avait Ntamack dans le groupe, rappelle surtout les liens qui unissent tous les joueurs du XV de France, qui travaillent ensemble depuis 4 années désormais. En espérant que cette malheureuse blessure soude encore davantage le groupe, tout en rajoutant une motivation supplémentaire.

Tourné vers l'avenir

Si sa blessure l'a fortement impacté (et on le comprend), Romain Ntamack ne veut en revanche pas s'apitoyer sur son sort. En effet, l'ouvreur du Stade Toulousain veut vite rebondir, afin de retrouver les terrains le plus rapidement possible. D'ailleurs, celui-ci n'a pas manqué de rappeler que ''ce n'est qu'un genou'', et que des choses plus graves peuvent se passer : ''Nous, sportifs, sommes des privilégiés. Prenez l'exemple de Mathias Dantin, qui nous a accompagnés quelques jours à Capbreton. Quand il te parle de son histoire, tu relativises. Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort''.

RUGBY. Ntamack forfait, voici ces autres stars qui ne feront pas la Coupe du monde !Désormais tourné vers l'avenir, Romain Ntamack doit se faire opérer de son genou ce jeudi. Une première étape d'un long chemin, que l'ouvreur des Bleus a hâte de finir. Mais en attendant, l'ouvreur de 24 ans suivra comme nous tous le Mondial de ses copains, qui tenteront de remporter la plus grande compétition de notre sport.