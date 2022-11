TOP 14. Exit Jalibert, et si le Stade Français avait trouvé son futur 10 ?

Très intéressé par Matthieu Jalibert, le Stade Français aurait néanmoins trouvé un accord avec un autre ouvreur du Top 14 : Zack Henry.

Depuis désormais plusieurs semaines, le Stade Français s'active sur le marché des transferts afin de recruter une pointure au poste d'ouvreur. Une volonté confirmée par le départ immédiat de l'Argentin Nicolas Sanchez, en direction de Brive. Et si l'ouvreur de l'UBB et du XV de France Matthieu Jalibert fut pendant un moment la priorité des Soldats Roses, il semblerait que les dirigeants parisiens se soient dirigés vers une autre option : celle du 10 de Pau, Zack Henry. C'est en tout cas ce que nous annonce Rugbyrama cette semaine. En effet, l'Anglais de 28 ans devrait bel et bien quitter le Béarn à l'issue de la saison, après deux saisons passées là-bas. Et toujours selon Rugbyrama, l'ancien joueur de Leicester aurait trouvé un accord avec le club de la Capitale. Une recrue qui, si elle n'est pas du standing de Matthieu Jalibert, serait néanmoins un renfort de poids pour le Stade Français, et ce même si Joris Segonds et Léo Barré font également partie de l'effectif.

TOP 14. TRANSFERT. Jalibert, Couilloud… L’heure de la révolution au Stade Français ?Auteur de 168 points sous le maillot de la Section Paloise, Zack Henry a l'avantage d'être un ouvreur au profil offensif, qui n'hésite pas à attaquer la ligne d'avantage. Chose qui est beaucoup moins présente chez le titulaire au poste à Paris, Joris Segonds. De plus, l'Anglais peut également jouer au poste d'arrière, une polyvalence qu'il partage avec son (peut-être) futur concurrent, Léo Barré. Reste à voir désormais si les deux parties se mettent rapidement d'accord sur les termes du contrat. Quant à Pau, ce serait évidemment un énorme coup dur, le club béarnais ayant déjà perdu Antoine Hastoy la saison passée. Néanmoins, Sébastien Piqueronies pourra toujours compter sur sa jeune pépite à l'ouverture : Thibault Debaes (21 ans).

