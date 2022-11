Top 14 - WAW ! Un Pumas aux 87 sélections s'engage avec Brive

C'est désormais officiel, le CA Brive a officialisé l'arrivée de Nicolas Sanchez jusqu'à la fin de la saison. Le Pumas rejoint ainsi son quatrième club en France.

Bonne pioche pour le CA Brive ! Le club corrézien engage l'expérimenté Nicolas Sanchez jusqu'à la fin de la saison, et nourrit toujours l'ambition de rester dans l'élite du rugby français.

Une recrue de choix

Cela faisait longtemps qu'un nom comme celui de Nicolas Sanchez n'avait pas circulé dans les effectifs du CAB. En manque de rythme depuis le début de la saison, et devant jongler avec les blessures de joueurs phare, le club corrézien réalise une bonne affaire avec le demi d'ouverture des Pumas. Si les blessures récurrentes d'Hervé et d'Olding ont laissé la place aux jeunes Tom Raffy et Tanguy Lacoste de s'illustrer cette saison, l'encadrement Briviste préfère enrôler une pointure de classe mondiale pour essayer de faire remonter l'équipe au classement du Top 14. Actuelle lanterne rouge du championnat, le CAB compte sur l'expérience de Sanchez pour redresser un bilan qui se ternit de journée en journée. Ce dernier était à Murrayfield ce week-end avec l'Argentine, lors du test-match contre l'Écosse, sur le banc des remplaçants. Véritable légende de cette équipe argentine, Sanchez fait partie de la victoire historique des Pumas contre la Nouvelle-Zélande en novembre 2020. Ce jour-là, l'ouvreur avait réalisé sûrement son meilleur match en carrière, auteur de tous les points de son équipe avec un essai transformé et six pénalités réussies. Au total, ce dernier comptabilise 87 sélections en équipe nationale et a participé à 3 Coupe du Monde, une carrière considérable. De plus, et c'est un gros atout pour Brive, le joueur connait parfaitement le Top 14, un championnat dans lequel il évolue depuis 2011 (avec un passage au Jaguares de 2016 à 2018). Il a côtoyé l'UBB, le RC Toulon et plus récemment le Stade Français. En quête de temps de jeu ces temps-ci, c'est en Corrèze que le staff briviste souhaite que l'ouvreur argentin excelle. D'ailleurs, ce lundi, Arnaud Méla actuel manager du CA Brive ne cachait pas sa joie au moment d'évoquer la venue de Sanchez : " Je suis très heureux de l’arrivée de Nicolas au club. C’est une réelle opportunité pour nous d’avoir un joueur de son niveau et de son expérience à ce poste. Au-delà de son impact sur notre jeu, il sera aussi un vecteur de transmission pour nos jeunes joueurs qui apprendront beaucoup à ses côtés."

Des ambitions revues à la hausse



Si les résultats de Brive depuis le début de la saison, ne correspondent pas aux attentes des dirigeants, le club ne perd pas pour autant confiance. Après l'éviction de Jérémy Davidson, c'est Arnaud Méla qui est à la tête de l'équipe professionnelle, ancienne figure et capitaine emblématique du club. De plus, le club a également enregistré l'arrivée d'un investisseur supplémentaire, dans le but de relancé un effectif qui n'a pas beaucoup tourné en deux saisons. En effet, il s'agit d'Ian Osborne, annoncé en septembre par le club qui est devenu actionnaire majoritaire du club, avec l'intention de changer les choses en Corrèze. Ensuite, ce n'est que des bruits de couloir, certes, mais le nom d'un certain Christophe Urios arpentent les rues du centre-ville de Brive-la-Gaillarde. L'heure est peut-être au renouveau du côté de Brive, d'autant plus que l'arrivée de Sanchez semble plaire au directeur général, Xavier Ric : "Nous sommes ravis d’accueillir ce joueur d’exception jusqu’à la fin de saison. Nous avons déjà tous pu voir l’étendue de son talent en suivant ses prestations aussi bien en Top 14 qu’avec les Pumas. Son arrivée s’inscrit dans notre volonté de renforcer notre effectif pour remonter au classement."