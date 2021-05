Top 14 - Et si Johan Goosen (MHR) restait finalement en France ?

RMC Sports se fait écho que le polyvalent sud-africain Johan Goosen, qui s'est engagé avec les Bulls de Pretoria, pourrait finalement rester à Montpellier.

Il va y avoir du remou cet été à Montpellier ! Qu'on le veuille ou non, la saison galère vécue par les Cistes a laissé des traces (et des places) puisque Chilachava, Picamoles, Immelman ou Du Plessis ont tous ou vont tous quitter le club. Johan Goosen (28 ans, 1m85, 89kg) devait les immiter en prenant la direction des Vodacom Bulls, mais voilà que d'après RMC Sports, il pourrait finalement y avoir un invraisemblable retournement de situation dans ce dossier.

TRANSFERT. Top 14. L'étoile filante Johan Goosen (MHR) retourne en Afrique du Sud !

Pourquoi ? Parce que voilà que depuis que nous annoncions son départ vers l'Afrique du Sud il y a de ça 6 semaines, l'ancien joueur du Racing a, comme son équipe, retrouvé des couleurs. Titulaire au centre lors du dernier carré de Challenge Cup et face à La Rochelle et Toulon dernièrement, le meilleur joueur du Top 14 en 2016 a même marqué en finale et été élu homme de la rencontre. De fait, "Goos" a retrouvé le sourire ainsi - qu'une partie - de son rugby et se verrait bien continuer sous la houlette de Philippe St-André, qui devrait finalement garder les rênes du MHR la saison prochaine.

Oui, mais comment ? Le club héraultais, à la recherche d'un "utility back" en vue du prochain exercice des suites du départ de Lozowski, a ainsi sondé le très polyvalent sud-africain pour le faire rester. Goosen étant d'accord, restait à trouver un arrangement avec son (ex) futur club des Bulls de Pretoria, pour qui il s'était engagé à compter du 1 juillet prochain. Et d'après RMC Sports, donc, la formation coachée par Jake White, enclin à de grosses difficultés financières à cause de la crise liée au Covid, pourrait finalement envisager de se soulager du salaire de l'international aux 13 sélections. Affaire à suivre, donc, pour l'une des étoiles décidément les plus filantes du rugby mondial...