TRANSFERT. Top 14. L'étoile filante Johan Goosen (MHR) retourne en Afrique du Sud !

Johan Goosen, autopsie d’un immense gâchisSa carrière ressemble fortement à l'un des plus gros gâchis de la dernière décennie. Formé aux Cheetahs et révélé en Europe au Racing, avec qui il fut notamment champion de France et élu meilleur joueur du championnat en 2016, Johan Goosen s'est ensuite perdu, rompant son contrat grâce à un stratagème administratif réalisé avec une entreprise vendeuse de selles de chevaux en Afrique du Sud et tutti quanti. Depuis son retour au rugby et après un intermède de moins de 2 ans finalement, le natif de Burgersdop n'a jamais retrouvé son niveau, que ce soit chez lui ou à Montpellier, qui avait pourtant payé 1,5 millions d'indemnités à son ancien club des Hauts-de-Seine pour s'attacher ses services, avant de lui offrir un contrat dépassant (allégrement ?) le demi-million d'euros...

Tous ces rappels pour quoi, au fait ? Ah oui, pour vous dire que Goosen va quitter le MHR à la fin de la saison, après seulement 31 matchs joués en près de 3 ans dans l'Hérault. Les Vodacom Bulls ont en effet confirmé ce matin que le joueur de 28 ans (1m85 pour 89 kilos) s'était engagé avec eux pour le 1er juillet 2021. Pour rappel, le Springbok aux 13 sélections est un véritable "utility back", puisqu'il est notamment capable de jouer au centre, à l'arrière ou à l'ouverture.

Je suis ravi de retourner dans mon pays natal et de représenter les Bulls, qui se renforcent de jour en jour. Le rugby à Pretoria a un avenir passionnant et je suis reconnaissant d’en faire partie. - Johan Goosen, via le site des Bulls

🚨 NEW SIGNING 🚨



Our worst kept secret is official: Johan Goosen is coming to Loftus! 🔥 Welcome to the #BullsFamily Goose, we’re sure you’ll fit right in 👊 Here’s a little reminder of just how insanely talented he is 💪 https://t.co/9gXqu1dD2n pic.twitter.com/ixYrWwbgW2