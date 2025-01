TOP 14. En grande forme en numéro 13, Teddy Thomas stoppé en plein vol par la commission de discipline

La Rochelle sera privée de son meilleur atout offensif pour recevoir le Stade Toulousain. Et plus encore…

Avec 6 essais en 6 matchs inscrits à ce poste, n’en doutez pas, Teddy Thomas est bel et bien le numéro 13 le plus efficace des Rochelais depuis le début de la saison.

Si bien que le gardien du poste ces dernières saisons, UJ Seuteni, est régulièrement repositionné en numéro 12 pour faire de la place au crâne lisse le plus dangereux de Charente Maritime, offensivement . Et combiner avec lui.

Pourtant, le futur toulousain va être stoppé en plein vol, en ce début d’année 2025. Sanctionné d’un carton jaune pour un plaquage dangereux commis face à Clermont durant les fêtes, TT a aussi vu la commission de discipline de la LNR lui tomber dessus.

Ainsi, le centre ou ailier de 31 ans manquera les quatre prochaines semaines de compétition. Et ce suite à son plaquage sans les bras sur le jeune ouvreur Théo Giral.

Le communiqué détaille la sanction : "M. Teddy Thomas a été reconnu responsable de "Jeu dangereux" et plus particulièrement de "Charger ou faire tomber un adversaire porteur du ballon sans tenter de saisir ce joueur". C’est le degré moyen de l’échelle de gravité qui a été retenu, soit une suspension de 6 semaines. Après prise en compte de la circonstance aggravante (casier disciplinaire), la sanction a été augmentée de 1 semaine. Après prise en compte des circonstances atténuantes (reconnaissance des faits, conduite avant et pendant l’audience, expression de remords), la sanction a été réduite de 3 semaines. Par conséquent, M. Teddy THOMAS est suspendu 4 semaines."

Ainsi, l’ancien racingman ne sera pas de la partie pour le choc de samedi face au Stade Toulousain. Lui qui aurait certainement aimé se mettre en évidence face à son futur club.