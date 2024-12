TOP 14. Les jeunes au pouvoir, Baille de retour ? La compo probable du Stade Toulousain à La Rochelle

Toulouse devrait aligner une composition hybride face à La Rochelle pour le choc de la 14ème journée de Top 14. Nelson Épée pourrait connaître sa première titularisation de la saison.

Le Stade Toulousain a beau avoir terminé 2024 à la première place du Top 14, pas le temps de souffler pour le champion d’automne.

En effet, les hommes d’Ugo Mola doivent se préparer à un déplacement des plus copieux chez La Rochelle, ce samedi à 21h. Quelques jours avant de décoller pour l’Afrique du Sud et Durban, à 10 000km de la Haute-Garonne, pour y défier les Sharks en Champions Cup.

Résultat, avec le nouvel an au milieu, les jours à venir seront allégés et Toulouse devrait se déplacer en Charente-Maritime sans la majorité de ses cadres.

''Les 5 semaines qui arrivent ne seront pas très entraînées'' : Toulouse, un programme chargé pour les fêtes

Malgré tout, vous en avez l’habitude, les Rouge et Noir ont cela que les autres n’ont pas, c’est-à-dire ce réservoir immense qui lui permet d’être ambitieux tous les week-ends, même sans ses internationaux.

Ainsi, la composition alignée devrait être compétitive, alors que les jeunes Hawkes ou Lacombre, aperçus en fin de match à Lyon, devraient être revus. Ici et là, Joshua Brennan et Clément Vergé devraient avoir du temps de jeu, tout comme Théo Ntamack et Léo Banos, alors que Cyril Baille pourrait (enfin) faire son retour à un poste où Toulouse en a bien besoin.

A la charnière, Naoto Saito devrait être titulaire pour la première fois depuis un moment, alors que son compère de la charnière devrait être Juan Cruz Mallia, au repos le week-end dernier.

Au centre, Paul Costes sera titulaire et pourrait être associé à Santiago Chocobares. Alors que Nelson Épée devrait enfin avoir du temps de jeu sur une aile et peut-être fêter sa première titularisation de la saison…