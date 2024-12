''Les 5 semaines qui arrivent ne seront pas très entraînées'' : Toulouse, un programme chargé pour les fêtes

Avec tout le chocolat qui se présente du côté de Toulouse pendant les fêtes, gare à l’indigestion !

Alors que le Stade Toulousain vient d’inscrire 125 points pour ses deux premières sorties européennes de l’année, on pourrait penser Ugo Mola pleinement satisfait, voire rassasié, avant les fêtes de fin d’année.

Ça serait néanmoins mal connaître le manager haut-garonnais, fin gourmet à l’appétit gargantuesque, puisqu’il paraît qu’il vient en mangeant. Ainsi, malgré le sentiment du devoir accompli à l’issue de la victoire bonifiée sur la pelouse d’Exeter, le quinquagénaire apparaissait - comme souvent - un brin soucieux, face à la presse.

La raison ? L’expérience, ma bonne dame ! Et un menu de fêtes pour le moins chargé… En somme, les Rouge et Noir se déplaceront à Lyon dimanche, avant de préparer la réception du Stade Français entre les fêtes, en vue du Clasico.

Après quoi, la bande à Dupont ira à La Rochelle pour le premier match de l’année 2025, avant de se déplacer de l’autre côté du globe, chez les Sharks de Durban, puis de recevoir les tigres de Leicester. De quoi frôler l’indigestion…

Le spectre des (nombreuses) petites blessures

"J’imagine que ça va être évidemment différent, notamment aux Sharks. (…) Le menu des fêtes est copieux, le retour des fêtes ne le sera pas moins. D’autant plus qu’on commence à avoir des petits pépins, des petites blessures", expliquait Mola pour Rugbyrama.



Notamment celle d’Antoine Dupont à la main, justement, ou encore d’Anthony Jelonch, tandis que certains internationaux devront souffler. "On sait que c’est une période qui impacte les groupes, abonde le coach. J’espère qu’on passera un peu au travers des gouttes en continuant d’être performants. Ce qui est sûr, c’est que les cinq semaines qui arrivent ne seront pas des semaines très entraînées. On n’aura malheureusement pas le loisir de faire des semaines normales. Il va falloir s’adapter, dès ce week-end à Lyon, en trouvant la bonne balance entre nos jeunes joueurs et ceux d’expérience."

L'occasion pour le staff du champion de France en titre de nous dégoter quelques bons coups comme il l'avait fait à souhait l'an dernier, en utilisant 59 joueurs. Ce qui laisse à penser que quelques minots bien choyés dans les entrailles d'Ernest-Wallon jusqu'ici, devraient pointer le bout de leur nez durant les prochaines semaines. Restez attentifs !