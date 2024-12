TOP 14. Le Stade Toulousain sans Dupont à Lyon mais pas sans ambitions : la composition probable

Sans Antoine Dupont ni Thomas Ramos, Ugo Mola opte pour la rotation contre Lyon. Malgré les absences, Toulouse s'appuie sur sa profondeur d'effectif pour rester solide en Top 14.

Fort de ses deux beaux succès en Champions Cup, le Stade Toulousain retrouve le Top 14 cette semaine à l'instar des autres formations tricolores.

Antoine Dupont blessé

Au programme, un déplacement sur la pelouse de Lyon. Une formation mal en point en championnat. Mais qui pourrait se refaire la cerise en s'offrant le leader.

On le sait, Ugo Mola va faire tourner et donner du repos à plusieurs éléments. Touché à la main contre les Chiefs, Antoine Dupont ne devrait pas être du déplacement dans la capitale des Gaules. Mais les Rouge et Noir pourront compter sur Graou et Saito à la mêlée.

A Toulouse, l'équipe bis reste toujours très solide. Même sans les cadres. Thomas Ramos va enfin pouvoir souffler après avoir joué presque tous les matchs de la saison de la première à la 80e minute.

Mais sa absence sera compensée par Kinghorn, ou bien Mallia voire Capuozzo. Mola a l'embarras du choix. Et il ne devrait pas se priver pour aligner une équipe compétitive.

Mola fait tourner

L'Anglais Willis ne devrait également pas être du voyage en terres lyonnaises. Mais le Stade Toulousain va doute retrouver le pilier du XV de France Cyril Baille. Lui qui postulait déjà pour le déplacement à Exeter.

Il pourrait même être titulaire avant de céder sa place à la pause. Et devrait être accompagné de Julien Marchand au talon. Comme souvent, la composition devrait faire la part belle à la jeunesse et à l'expérience. Un savant mélange qui réussit souvent au champion en titre.