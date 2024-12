TOP 14. Stade Rochelais. Teddy Thomas souffle le chaud et le froid avant de rejoindre le Stade Toulousain

Entre son replacement au centre, son départ à Toulouse et sa convocation devant la commission de discipline, Teddy Thomas est au centre de l'actualité.

Le centre rochelais Teddy Thomas est dans la tourmente après un plaquage haut particulièrement virulent sur le Clermontois Théo Giral lors du match opposant La Rochelle à Clermont (victoire rochelaise 20-15) le week-end dernier. La Ligue Nationale de Rugby (LNR) a annoncé que l'ancien international serait convoqué devant la commission de discipline le 2 janvier 2025 pour répondre de son geste.

Un choc tête contre tête qui agite les réseaux sociaux

Assez fou de se dire, qu’il n’y a qu’un jaune contre Teddy Thomas. pic.twitter.com/fKHQO61uM4 — Rugby Interview (@RugbyInterview) December 22, 2024

Sur cette action, survenue à la 61ᵉ minute, Thomas percute Giral à hauteur du cou lors d’une attaque côté ouvert des Clermontois. Si le geste est sévèrement sanctionnable selon de nombreux fans et experts, l’arbitre de la rencontre, Pierre Brousset, décide finalement de ne brandir qu’un carton jaune, expliquant :

« Le contact est avec la tête, le 13 noir (Thomas) est debout. Mais il y a circonstances atténuantes : c’est un plaquage à deux, et le 13 a la volonté d’attaquer le ballon au départ. Je reste à carton jaune. »

Les réseaux sociaux n’ont pas tardé à s’enflammer, beaucoup dénonçant une décision trop clémente pour un geste potentiellement dangereux. Le Stade Rochelais s'en est malgré tout sorti avec une courte victoire, mais l'arbitrage a clairement été la cible des critiques.

Un rendez-vous attendu en janvier

Le geste de Teddy Thomas n’a pas échappé au superviseur de la rencontre, qui l’a mentionné dans son rapport. Résultat : une convocation devant la commission de discipline est tombée ce 24 décembre. D'ici au 2 janvier, Teddy Thomas reste toutefois éligible pour jouer et pourrait donc être aligné contre Perpignan ce week-end.

Cette sanction serait un nouveau coup d'arrêt après la blessure qui l'avait tenu éloigné des terrains quelques semaines au cœur de l'automne. D'autant que cette indisponibilité était survenue juste après son excellent doublé face au Stade Toulousain.

Ce match contre Clermont aura décidément été animé : pas moins de six exclusions temporaires (trois de chaque côté) ont rythmé cette rencontre heurtée de bout en bout.

Un départ pour Toulouse sous les projecteurs

Au-delà de cet épisode disciplinaire, Teddy Thomas prépare son futur transfert au Stade Toulousain. L'ancien international aux 28 sélections rejoindra les Rouge et Noir dès la saison prochaine pour un contrat de deux ans, assorti d’une année optionnelle. Son recrutement, annoncé il y a plusieurs mois, avait été salué par le désormais retraité Yoann Huget.

🔴 Yoann Huget revient sur la signature de Teddy Thomas au Stade Toulousain pour les 3 prochaines saisons :



🗣️ "C'est encore un recrutement judicieux. On savait qu'il voulait venir depuis le Racing 92. Le point d'interrogation reste ses petits pépins physiques." pic.twitter.com/XtRatlNu0I — Sud Radio Rugby (@SudRadioRugby) December 2, 2024

À 30 ans, l’ancien racingman sera attendu pour briller à Toulouse et montrer qu’il peut être plus qu’un simple électron libre. Mais avant cela, il devra convaincre la commission de discipline et, peut-être, offrir un cadeau de départ au public rochelais : un dernier titre ?