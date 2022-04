Top 14. Elton John va-t-il venir perturber les phases finales du Racing ?

Si le Racing venait à se qualifier pour les barrages, il se pourrait qu'en cas de match à domicile, le club francilien soit obligé de déménager. En cause ? Un concert d'Elton John.

Ce dimanche, le Racing 92 a pris le meilleur sur le Stade Français et s'est largement imposé dans le derby (53-20). Si bien qu'avec ce succès bonifié, les Franciliens rentrent dans le Top 6 et éjectent le LOU du wagon des qualifiables. Les hommes de Laurent Travers essaieront désormais de rester dans ce cercle fermé et pourquoi pas aller grappiller quelques places afin de s'offrir un barrage à domicile. Mais un problème pourrait se poser dans ce cas-là.

RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Le Racing 92 balaye le Stade Français et retrouve le Top 6

Et pour cause, si le Racing venait à se qualifier et terminer à la troisième ou quatrième place (ils ne sont qu'à deux points de ces places-là), il se pourrait qu'il soit obligé de déménager pour accueillir son adversaire du jour lors du barrage, comme l'a précisé Canal + ce dimanche soir. On s'explique. Les barrages du Top 14 ont lieu les 11 et 12 juin prochains. Or, à cette date-là, Elton John est en concert à La Paris La Défense Arena, l'antre du Racing 92. Le club francilien pourrait donc être contraint de s'exiler comme cela avait été le cas il y a déjà trois saisons. En effet, en 2019, alors qu'un concert de Mylène Farmer avait lieu à l'Arena, le Racing qui accueillait La Rochelle en barrages, s'était délocalisé à ....Colombes, au stade Yves du Manoir. Une enceinte bien connue puisqu'elle a accueilli le Racing durant de longues années auparavant. Les Racingmen s'étaient en revanche inclinés face à La Rochelle. Aura-t-on un retour en juin prochain du Racing dans son ancien stade ? Réponse dans quelques semaines.