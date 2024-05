TOP 14. Dupont et la France font tourner les têtes : le All Black Ardie Savea leur avoue son admiration

Dans une interview, Ardie Savea a déclaré sa flamme à Antoine Dupont, avec qui il aimerait bien jouer un jour… À Toulouse ?

Après Whitelock, Fainga’anuku ou Laulala cette saison, le Top 14 accueillera-t-ils d’autres stars All Blacks dans les prochaines saisons ? Si le déferlement est plutôt anglais en ce moment, on le sait, la sanité financière - et son niveau - du championnat de France lui confère une attractivité sans précédent.

On l’a encore vu avec Ardie Savea, qui de manière assez surprise, a évoqué son admiration pour la France et l’ambiance rugbystique qui y règne dans une interview pour RugbyPass : "S’il y a bien un truc que j’ai adoré à la Coupe du Monde, c’est de jouer en France : l’ambiance, les supporters, tu rentres, le stade est plongé dans le noir, les jeux de lumière…", explique-t-il.

Mais ce n’est pas tout, le brave Ardie, meilleur 3ème ligne de la planète depuis des années et aujourd’hui en pige au Japon, a aussi déclaré sa flamme à un certain numéro 9 tricolore avec 2 ou 3 qualités. "J’aimerais jouer avec Antoine Dupont un jour. À Toulouse, ce serait cool (rires)."

Blague à part de la destination, cela montre à nouveau combien le capitaine des Bleus fascine à travers le monde. Mais également la force de frappe que pourrait avoir un club comme le Stade Toulousain pour aller chercher des (très) gros poissons.

Et même si ce n’est pas forcément la politique de recrutement du club, nul doute que personne ne dirait non à posséder le All Black Ardie Savea (30 ans) derrière sa mêlée. Pour marcher dans les pas de son ainé Jerome Kaino (2 titres) sous le maillot rouge et noir ?

Après 2027 ?

Pour rappel, Toulouse n’a pas encore annoncé le moindre recrutement pour la saison prochaine. En sus, la venue d’un joueur comme Savea paraîtrait d’autant plus improbable à l’avenir que ce dernier ne tirera probablement pas un trait sur le Mondial 2027 en Australie, pour lequel il devra évoluer en Nouvelle-Zélande s’il veut y participer.

Avant cela, ce ne serait pas de Toulouse d’aller chercher un joueur - aussi bon soit-il - ne voulant pas s’inscrire dans le projet haut-garonnais sur le long terme. Mais après 2027 et pour encadrer les jeunes, ce sera peut-être une autre histoire…