Top 14. D’un vestiaire à moitié vide à un espoir fou, Pau continue d'y croire malgré la guigne

Blessé, souvent battu, mais toujours debout : Pau joue gros dans un Top 14 où tout est encore possible… même le plus fou malgré le forfait de Dan Robson.

Le Top 14 n’a pas encore livré son verdict

Malgré la qualification directe du Stade Toulousain pour les demi-finales, la saison régulière 2024/2025 du Top 14 n'a pas encore rendu son verdict. La lutte est féroce en haut du classement pour décrocher la deuxième place qualificative. En bas pour éviter la relégation. Mais aussi pour le Top 6. Top 14. ''42 joueurs à disposition'', le Stade Toulousain très bientôt entre les mains de GalthiéLe ventre mou n'a jamais aussi mal porté son nom. Même à la 11e place occupée par le Racing, on peut croire à la qualification pour les barrages. Même si la zone rouge n'est pas très loin non plus. Pour Pau, 10e avec 48 unités, le matelas de secours est un peu plus épais. Et on peut même regarder devant.

Montpellier, premier qualifiable à l'orée de la 23e journée, n'est qu'à quatre petits points devant. Les Palois peuvent donc y croire d'autant qu'ils vont jouer deux fois à la maison lors de trois ultimes joutes de la saison régulière. Face à Toulon ce samedi puis contre La Rochelle le 7 juin prochain.

Robson forfait, un coup dur de plus à encaisser

Des Rochelais qui font, pour l'heure, partie des adversaires directes des Béarnais. Tout pourrait déjà être décidé d'ici à cette 26e journée, mais les hommes de Sébastien Piqueronies entendent bien tout donner jusqu'à la dernière minute pour s'inviter aux phases finales. Ce qui serait une sacrée performance pour un club dont l'infirmerie n'a jamais cessé de désemplir depuis le coup d'envoi de l'exercice en cours. RUGBY. Avec 40 % de ses joueurs à l’infirmerie, Pau vit un enfer en Top 14Cet automne, Pau comptait 16 blessés. Avant le déplacement à Lyon, ils étaient encore 12 à soigner différents bobos. Parmi eux, des éléments importants comme Joe Simmonds, l'artilleur anglais, si précieux pour la Section. Victime d'une fracture du pied, on pensait sa saison terminée, mais il pourrait bien faire son retour au meilleur moment.

Un retour qui tombe à pic puisque selon Sud Ouest, la formation paloise pourrait bien avoir perdu son compatriote Dan Robson pour tous les matchs à venir. "Dan ne va pas bien. Il voit le chirurgien demain, qui décidera s’il y aura une opération méniscale. En tout cas, il a très certainement terminé sa saison", a confié Piqueronies.

Simmonds, le retour qui pourrait tout changer

Un Anglais pourrait donc en chasser un autre puisque Simmonds est attendu face à Toulon ce week-end. Mais ce nouveau pépin va une nouvelle fois mettre à rude épreuve le mental et les ressources physiques d'une équipe qui a déjà bien été éprouvée par les absences depuis la première journée de championnat.

Laquelle a montré face au LOU la semaine dernière en décrochant son premier succès à Lyon depuis 2021 qu'elle en avait encore sous les crampons. Ce second succès de la saison après celui au Racing 92 début mars, a fait beaucoup bien aux Béarnais qui restaient sur quatre revers de rang toutes compétitions confondues. TOP 14. Toulouse sans Ntamack, Ramos, Kinghorn... et Cros, le champion à l'épreuve des blessuresIl faut désormais réussir à enchaîner comme cela avait été le cas entre la 17e et la 19e journée. Trois succès de rang qui ont remonté le moral de troupes qui avaient jusqu'ici alterné le bon, à la maison, et le moins bon, en déplacement. Désormais, il faut oublier les quatre revers d'affilée fin 2024. Et prendre les matchs les uns après les autres, pour employer la formule consacrée.

Mais la tâche ne sera pas facile face à des Toulonnais remontés comme des coucous suite à la fessée reçue à Mayol. Puis contre les Bretons de Vannes qui joueront peut-être leur survie en Top 14 lors d'une ultime match à domicile. Une chose est sûre, cette fin de saison s'annonce palpitante. Et les Palois ne comptent pas jouer les seconds rôles.