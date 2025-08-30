TOP 14. Du coup de poker au coup de maître ? Cette recrue impressionne déjà : ''Avec lui, ça va chauffer''

À peine arrivé, Joey Manu fait déjà lever les sourcils du Top 14. Recrue surprise du Racing 92, l’international néo-zélandais de rugby à XIII affiche des débuts prometteurs.

Recruter un treiziste pour briller en Top 14, pari risqué ou coup de maître ? Certains clubs ont déjà tenté l'expérience avec plus ou moins de succès. Cet été, le Racing 92 a misé sur Joey Manu, international néo-zélandais de rugby à XIII, pour dynamiter sa ligne de trois-quarts. Et après quelques semaines à l’Arena, l’ancien joueur des Sydney Roosters semble déjà mettre tout le monde d’accord. RUGBY. Puissant et technique, cette superstar néo-zélandaise du XIII arrive en Top 14

D’un pari à une vraie promesse ?

Jacky Lorenzetti l’a reconnu dans L’Équipe : « Manu, c'est un héritage du recrutement de Stuart Lancaster, pas vraiment bon marché. On était dubitatif parce qu'il n'a joué à quinze qu'une saison au Japon. Mais on est très très content de ses débuts. » Autrement dit, ce n’était pas gagné d’avance. Mais l’impression laissée par le Kiwi a vite levé certains doutes.

Un joueur qui peut faire chauffer l’Arena

Arrière ou centre explosif, Joey Manu est réputé au XIII pour sa vista, sa capacité à casser les lignes et son sens du duel. Des qualités qui collent parfaitement aux ambitions des Ciel et Blanc, surtout dans une ligne où vont aussi évoluer les autres recrues Ravutaumada et Wilfried Hulleu.

Lorenzetti prévient d’ailleurs : « Dire qu'il va être un phénomène serait prétentieux mais je pense qu'il va nous faire beaucoup de bien, qu'avec lui, derrière, ça va chauffer. » Les supporters ne demandent qu’à voir alors que Josua Tuivosa n'est pas aussi déterminant qu'espéré.

Une stratégie assumée

Le président des Ciel et Blanc insiste : le club ne veut pas empiler les stars à coups de millions. L'idée, c'est de miser sur des joueurs « qui aiment le maillot, sans état d'âme sur l'argent, des gens qui ont tout à construire avec nous ». Dans cette logique, l'arrivée de Manu s'inscrit aux côtés de profils comme Thomas Lainault (ex-Grenoble), prêt à se lâcher pour sa première saison de Top 14 à 31 ans. En clair, le Racing veut bâtir un collectif aussi explosif qu'authentique. Les rumeurs sur Ardie Savea pour l'après-Mondial ? Balayées d'un revers de main par Lorenzetti : « On n'a jamais eu aucun contact avec lui. C'est vraiment l'exemple contraire de ce que l'on veut faire. »

Pour Manu, l’enjeu sera maintenant de confirmer ses belles dispositions face aux cadors du championnat. S’il parvient à transposer au XV ses fulgurances du XIII, le public de l’Arena pourrait bien trouver en lui l’une des attractions majeures de la saison 2025/2026. Et si le Racing 92 venait de dégoter son facteur X surprise ?