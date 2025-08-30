TOP 14. Mentalité, mensonge et trahison, Owen Farrell se fait tailler un costard : ''Carter, lui, n'a pas triché''

TRANSFERT. 800.000€/an, 17 matchs et un échec : Farrell claque la porte au Racing 92Le Racing 92 tourne une page, et Jacky Lorenzetti n’a visiblement pas l’intention de le faire en silence. Dans un entretien accordé au Midi Olympique, le président historique du club francilien est revenu avec une rare franchise sur les récentes désillusions du recrutement cinq étoiles, et notamment l’échec cuisant d’Owen Farrell.
« J’ai eu envie de vomir » : Lorenzetti se lâche sur Farrell
L’ouvreur anglais, censé incarner le leadership au poste de n°10, aura finalement été l’un des flops les plus marquants de la saison. Arrivé blessé, peu impliqué, reparti plus tôt que prévu, Farrell a laissé un goût amer au Racing. Un sentiment de trahison que Jacky Lorenzetti ne cache plus via L'Equipe :
Il est parti en nous disant : “Je suis blessé, j’ai mal à la tête, je veux jouer moins. Les Saracens m’offrent cette possibilité…” Et d’un coup, on le retrouve avec les Lions. Ça s’appelle du mensonge. Il faut dire les choses comme elles sont. J’ai eu envie de vomir.
Ce départ surprise vers les Lions britanniques pour la tournée en Australie a mis le feu aux poudres, quelques semaines à peine après l’annonce de son retour aux Saracens.
Une mentalité pointée du doigt
Au-delà du cas Farrell, c’est une réflexion plus large que mène Lorenzetti :
Quand tu viens avec un très bon salaire, que tu t’engages, la contrepartie, c’est la performance. Et là, ça n’a pas été délivré.
Le président évoque un « défaut de mentalité » et s’interroge aussi sur la capacité du club à mettre ses stars dans les bonnes conditions. Un mea culpa à demi-mot, mais un constat amer.''Il me faisait un peu penser à Owen Farrell'' : qui est ce minot ''so british'' qui monte du côté du RCT ?
Dan Carter, l’exemple ultime
En contrepoint, Lorenzetti rend hommage à Dan Carter, recruté en 2015 et resté trois saisons :
Lui n’a pas triché. Des hommes exceptionnels comme lui, il y en a très, très peu.
Une manière de rappeler que le Racing 92 a aussi su attirer de vraies légendes, mais que toutes les stars ne se valent pas. La leçon semble retenue. Et si Kolisi n'a pas autant pris pour son grade que l'Anglais, il n'en reste pas moins l'un des échecs les plus cuisants du recrutement de la formation francilienne.
Jak3192
Toujours drôle les aventures de milliardaires cocus. 😄
A se faire blouser de la sorte à quasi chaque occase, me demande toujours comment ces gars là ont monté leur fortune 🤔
Et dire qu'il a un magnifique centre de formation... 🙄
Enfin, pour les installations 😂
noComment
C'est tout le système du racing qui pose question!
Recruter des grands noms depuis plusieurs saisons, avoir peu de joueurs titulaires formés au club, prendre des entraîneurs aux grands discours et peu d'actes valables ...
On est loin de la façon de faire qui amène un titre et quelques finales!
La gestion de l'après titre de top 14 de 2016 n'est pas cohérente dans le recrutement et le projet de jeu malgré les finales de coupe d'europe!
Et il faut bien le dire, depuis 2020, chaque saison est décevante. Les joueurs arrivant ne brillent pas et s'améliorent en quittant le club!
Sinon, cela fait combien de fois que jl fait la même interview et donne le même constat sur la saison écoulée ?
Yonolan
Habillé pour l'hiver le fils Farell
Mais après tout peut-être que Lorenzetti a tout faux et que que Owen s'est fait violence pour aider son père lors de cette tournée en sachant qu'il allait souffrir..un bel exemple d'amour filial ....
Ou alors Andy dis-moi oui ...au choix
Un truc intéressant dans cet entretien c'est aussi une explication sur les nouvelles orientations du Racing
"Notre nouvelle stratégie tient compte aussi d'une ligne directrice financière. On a dû remettre encore de l'argent en fin de saison. Moins que la précédente, mais quand même. Quand on compte avec l'Arena, on est bénéficiaire bien sûr. Mais il faut bien comprendre que ça fait vingt ans que je suis à la tête du Racing et que même si je suis tout jeune (il a 77 ans), je me dois de penser à l'après."
Certaines réalités pas que sportives s'imposent aussi