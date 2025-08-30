TOP 14. Mentalité, mensonge et trahison, Owen Farrell se fait tailler un costard : ''Carter, lui, n'a pas triché''

Jacky Lorenzetti n’a pas mâché ses mots sur le flop de l'Anglais Owen Farrell : entre trahison, colère et regrets, le boss du Racing 92 règle ses comptes.

TRANSFERT. 800.000€/an, 17 matchs et un échec : Farrell claque la porte au Racing 92Le Racing 92 tourne une page, et Jacky Lorenzetti n’a visiblement pas l’intention de le faire en silence. Dans un entretien accordé au Midi Olympique, le président historique du club francilien est revenu avec une rare franchise sur les récentes désillusions du recrutement cinq étoiles, et notamment l’échec cuisant d’Owen Farrell.

« J’ai eu envie de vomir » : Lorenzetti se lâche sur Farrell

L’ouvreur anglais, censé incarner le leadership au poste de n°10, aura finalement été l’un des flops les plus marquants de la saison. Arrivé blessé, peu impliqué, reparti plus tôt que prévu, Farrell a laissé un goût amer au Racing. Un sentiment de trahison que Jacky Lorenzetti ne cache plus via L'Equipe :

Il est parti en nous disant : “Je suis blessé, j’ai mal à la tête, je veux jouer moins. Les Saracens m’offrent cette possibilité…” Et d’un coup, on le retrouve avec les Lions. Ça s’appelle du mensonge. Il faut dire les choses comme elles sont. J’ai eu envie de vomir.

Ce départ surprise vers les Lions britanniques pour la tournée en Australie a mis le feu aux poudres, quelques semaines à peine après l’annonce de son retour aux Saracens.

Une mentalité pointée du doigt

Au-delà du cas Farrell, c’est une réflexion plus large que mène Lorenzetti :

Quand tu viens avec un très bon salaire, que tu t’engages, la contrepartie, c’est la performance. Et là, ça n’a pas été délivré.

Le président évoque un « défaut de mentalité » et s’interroge aussi sur la capacité du club à mettre ses stars dans les bonnes conditions. Un mea culpa à demi-mot, mais un constat amer. ''Il me faisait un peu penser à Owen Farrell'' : qui est ce minot ''so british'' qui monte du côté du RCT ?

Dan Carter, l’exemple ultime

En contrepoint, Lorenzetti rend hommage à Dan Carter, recruté en 2015 et resté trois saisons :

Lui n’a pas triché. Des hommes exceptionnels comme lui, il y en a très, très peu.

Une manière de rappeler que le Racing 92 a aussi su attirer de vraies légendes, mais que toutes les stars ne se valent pas. La leçon semble retenue. Et si Kolisi n'a pas autant pris pour son grade que l'Anglais, il n'en reste pas moins l'un des échecs les plus cuisants du recrutement de la formation francilienne.