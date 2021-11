Top 14. Depuis quand le Stade Toulousain n’avait plus été leader du championnat ?

À cause de sa défaite face au Racing ce dimanche, Toulouse a perdu sa place de leader, au profit de l’UBB.

On se doutait bien qu’avec les doublons, Toulouse allait perdre des points sur ses concurrents, bien moins pénalisés. Et ce fut le cas ce week-end : vaincu à la Paris La Défense Arena, le champion de France et d’Europe en titre a vu son dauphin Bordeaux lui passer devant, après sa victoire bonifiée face à Clermont (25-9). Une bonne opération pour l’UBB, qui a fait sans sa charnière titulaire pour ce match, retenue à Marcoussis par le staff des Bleus. Ce changement en tête du Top 14 est un petit événement, tant le Stade a dominé les débats ces derniers temps. Et d’ailleurs, depuis quand le Stade Toulousain n’avait plus été leader ?

Brive : dernier leader hormis Toulouse

Pour voir une équipe autre que le Stade Toulousain en haut du classement, il faut remonter à la première journée de cette saison. En effet, les Brivistes avaient parfaitement débuté leur championnat, par une victoire bonifiée face au promu Perpignan. Avec 5 points, ces derniers étaient seuls en tête, devant les Toulousains qui avaient battu le Stade Rochelais, sans bonus offensif. Une première place que les hommes d’Ugo Mola ont ensuite récupéré la journée d’après, suite à leur victoire face au RCT. Et depuis ce 12 septembre, ils ne l’ont plus lâché, jusqu'à hier soir. Près de deux mois de règne, qui n’était que la continuité de la saison dernière.

Janvier 2021 : La Rochelle, dernier leader significatif

Si les Brivistes ont occupé le temps d’une journée la première place du Top 14, cela ne voulait pas forcément dire grand-chose. En effet, après seulement une rencontre, il est difficile d’établir une hiérarchie logique. toujours est-il que Brive ne l’a pas volé, et a bien été leader. Mais si nous voulons observer la dernière équipe à avoir été leader de manière représentative, hormis le Stade, il faut remonter cette fois-ci au mois de janvier 2021. Et cette écurie n’est d’autre que le Stade Rochelais ! En effet, et après un début de saison canon, les Rochelais ont trusté pendant longtemps cette place tant convoitée (de la 8ème à la 13ème journée). Mais voilà, après leur match reporté face au Racing (qu’ils perdent finalement 26-22) les Rochelais cèdent la tête du championnat à Toulouse, qui ne la lâchera plus jusqu’au terme de l’édition 2020-2021, soit quasiment 6 mois.

Tous ces chiffres ne font que renforcer la performance des Bordelais en ce début de saison. Car comme vous l’avez vu, prendre la place de leader n’est pas chose aisée, et ce même pendant les périodes de doublons. Les coéquipiers de Matthieu Jalibert peuvent donc savourer ce moment, eux qui n’ont plus été leader du Top 14 depuis la 17ème journée de la saison 2019-2020, soit 1 an et 8 mois.