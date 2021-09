TOP 14. VIDÉO. Ramos et Toulouse punissent en contre un Toulon volontaire mais emprunté !

En clôture de la deuxième journée du Top 14, le Stade Toulousain recevait Toulon dans une rencontre qui a vite tourné au cauchemar pour les visiteurs.

Gueule de bois sur la rade en ce lundi matin, après la lourde défaite du RCT sur la pelouse du stade Ernest-Wallon (41-10). Privés de nombreux cadres, les Toulonnais pouvaient néanmoins compter sur le retour de leurs internationaux français avant de défier le champion de France en titre. Des internationaux en jambe, à l’image de Louis Carbonel, qui alluma la première mèche de ce match, en récupérant son petit coup de pied par-dessus le premier rideau toulousain, avant de servir son capitaine du soir, Sergio Parisse. Une occasion d’essai, annihilée par une mésentente entre Du Preez et Septar à quelques mètres seulement de l’en-but toulousain. Un manqué qui marqua déjà un premier tournant dans ce match. Car le bon début de match des Varois ne fut que trop peu récompensé (3-0), d’autant plus que quelques instants plus tard, le talonneur Sosene-Feagai reçu un carton jaune après une percussion le coude en avant. Les hommes d’Ugo Mola n’en demandaient pas tant, et après un maul bien amené, Selevasio Tolofua inscrit le premier essai des locaux. Malgré une pénalité supplémentaire de Thomas Ramos, les Toulonnais pouvaient tout de même être satisfait de leur début de match, n’accusant que 5 points de retard au retour du carton jaune (8-3).

S’ensuit le deuxième tournant de cette rencontre Nous jouons la 24ème minute de jeu, lorsque Dupont dégage son camp : le ballon atterrit dans les bras du Fidjien Wainiqolo, qui touche alors l’un de ses premiers ballons. Le champion Olympique prend de la vitesse et transperce la défense toulousaine, avant de repiquer à l’intérieur à l’entrée des 22 mètres adverses. Un choix discutable, d’autant plus que ce dernier passe le ballon au jeune Danglot, qui, sous pression, manque sa passe. Une erreur qui profita à Ramos, qui après un dribbling parfaitement maîtrisé, s’en alla inscrire le deuxième essai toulousain sous les poteaux. Un deuxième coup dur pour les hommes de Collazo, qui se voyaient désormais décrochés au score (15-3). Mais ces derniers, pleins d’envie et d’insouciance, ne baissèrent pas les bras et continuèrent d’enchaîner les bonnes phases de jeu. Des efforts récompensés, puisqu’après un jeu au pied rasant dans le dos de la défense, Lebel se voyait dans l’obligation d’aplatir le ballon dans son en-but, offrant une mêlée à 5 mètres pour les Toulonnais. L’occasion donc pour les coéquipiers de Parisse de revenir dans la partie ! Ce dernier relève le ballon pour son demi de mêlée, qui adresse une passe tendue… qu’intercepte Zack Holmes ! L’Australien accélère et après une course de quasiment 100 mètres, s’en va inscrire son premier essai de la saison, et ce malgré le retour de Carbonel. Un dernier coup du sort, qui achèvera les derniers espoirs des visiteurs, menés 20 à 3 à la pause. Car, malgré une bonne première période, le mal était fait : les Toulousains avaient fait le break, et on sentait des Toulonnais démoralisés, sans solution.

La deuxième mi-temps fut beaucoup plus déséquilibrée, d’autant plus qu’au retour des vestiaires, Alainu’uese reçu à son tour un carton jaune. Une supériorité numérique qui permis au Stade Toulousain d’inscrire deux nouveaux essais (de Placines et Lebel), portant le score à 34-3 ! Une victoire acquise dès la 50ème minute de jeu, et qui plongea ensuite le reste de la rencontre dans un faux rythme. L’essai de Timani sur la sirène ne changea rien à la débâcle subit par les Toulonnais, qui pourront tout de même nourrir des regrets, au vu des nombreux cadeaux offerts en première période.

Malgré cette lourde défaite, le RCT devra vite se remettre d’aplomb, afin de préparer au mieux la réception du Stade Français dimanche prochain, dans un match qui s’annonce tendu entre deux équipes qui n’ont toujours pas gagné en Top 14 cette saison.

