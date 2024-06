TOP 14. Depuis quand le RCT n’avait-il plus accroché de phases finales ?

Les Toulonnais sont assurés de se qualifier en phase finale et même de recevoir un barrage à domicile à minima. Ce qui n’était plus arrivé depuis l’époque Chris Ashton.

Six ans ! Six longues années que les Toulonnais attendaient cela. La fin des travaux sur l’A57 ? Mieux que ça, une qualification en phase finale du Top 14 !



Grâce à sa victoire bonifiée contre Clermont dimanche, le club floqué du muguet s’est en effet qualifié - a minima - pour un barrage de Top 14 à domicile. La Rochelle, 5ème et à 6 points du RCT à l’orée de la 26ème journée, ne pourra pas recoller à ses basques au classement.

Ce qui redonne un peu de baume au cœur aux Varois, qui peuvent même aller chercher une demi-finale directe en cas de victoire à Paris ce samedi soir. Car les Rouges et Noirs le savent : recevoir un barrage à domicile n'est pas un gage d'aller plus loin. Lors de la dernière qualification du club, en 2018, le RCT s'était en effet incliné face au LOU à Mayol en prolongations, à l'issue d'un match très mal maîtrisé.



Depuis beaucoup d’eau a bien sûr coulé sous les ponts, puisqu'aucun des 23 Toulonnais présents sur la feuille à l’époque n’évolue encore sur la Rade. Le seul survivant étant Mathieu Bastareaud, passé désormais de l’autre côté de la barrière puisque "team manager" de cette formation.

Charles Ollivon (tout comme Facundo Isa, touché aux croisés) faisait également déjà partie du club à ce moment-là, mais le 3ème ligne vivait alors une saison blanche suite à une vilaine blessure à l'épaule.



Dans deux (ou trois) semaines, l’homme de 31 ans connaîtra donc les premières phases finales en club de sa carrière pourtant bien remplie (44 sélections). Tout comme Baptiste Serin, 30 piges à la fin du mois et plus de 10 ans d’activité en Top 14.

Bref, c'est donc un petit événement qui se prépare sur la Rade. En ayant dans un coin de la tête que rénovation du Stade de France oblige, la finale du Top 14 aura cette année lieu au Vélodrome de Marseille…