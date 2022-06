TOP 14. DEMI-FINALE. Quelle équipe pour le Stade Toulousain face au Castres Olympique ?

Face à Castres, le champion de France en titre pourra enregistrer quelques retours, mais devra aussi faire sans plusieurs cadres.

Ce vendredi, Toulouse et Castres se disputeront une place en finale du Top 14 à Nice. Une rencontre qui s’annonce aussi chaude que la température prévue (près de 30 degrés) entre deux voisins à la forte rivalité. Pour ce faire, les deux équipes pourront s’appuyer sur bon nombre de leurs cadres : Dupont, Ntamack, Urdapilleta, Botitu, Barlot ou encore Baille… Tous devraient être présents pour cette demi-finale. En revanche, le Stade Toulousain, qui s’est brillamment qualifié face au Stade Rochelais en barrage, devra certainement faire sans l’un de ses internationaux : François Cros. Sorti à la suite d’une blessure au genou, le troisième ligne va sûrement manquer la rencontre face au CO. Heureusement pour le staff toulousain, de nombreux joueurs de talents pourront le remplacer à ce poste (Tolofua, Flament ou encore Miquel).

RUGBY. DEMI-FINALE. Castres est-il pour la première fois favori face à Toulouse ? Retour de Faumuina, Neti trop juste ?

Si le Castres Olympique a eu le temps ces dernières semaines de faire tourner son effectif, ce n’est pas le cas de son voisin toulousain, qui a enchaîné entre la Coupe d’Europe et le Top 14. Des échéances qui n’ont pas permis aux Rouges et Noirs de s’avancer ce vendredi avec un effectif complet. En effet, Guitoune, Tauzin, Chocobares et Youyoutte ont d’ores et déjà fini leur saison, tandis que Delibes et Placines sont en délicatesse. De plus, le jeune pilier droit Paul Mallez est lui sorti face au Stade Rochelais, après s’être frotté au géant Will Skelton. Heureusement pour Ugo Mola, l’ancien All-Black Faumuina devrait sans aucun doute faire son retour, lui qui a purgé sa suspension après son carton rouge reçu face à Brive. Enfin, l’on espère du côté du champion de France en titre le retour du pilier gauche Rodrigue Neti. Touché au pied au lendemain de la rencontre face au Leinster, le Français pourrait faire son retour. Concernant le reste de l’équipe toulousaine, il ne devrait pas y avoir énormément de changements, les 23 joueurs sur la pelouse ayant tous réalisé un bon match face aux champions d’Europe.

Possible XV Stade Toulousain 1 Baille 2 Mauvaka (ou Marchand) 3 Aldegheri 4 Ro. Arnold 5 Ri. Arnold 6 Elstadt 8 Jelonch 7 Flament (ou Tolofua) 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Fouyssac 14 Mallia 15 Ramos 16 Marchand (ou Mauvaka) 17 Neti (ou Ainu'u) 18 Meafou 19 Flament (ou Tolofua)



20 Miquel 21 Germain 22 Épée 23 Faumuina