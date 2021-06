Top 14. DEMI-FINALE. Doumayrou forfait ! Quelle paire de centres face au Racing ?

Geoffrey Doumayrou est forfait pour la demi-finale face au Racing 92 ce vendredi. Dans ce cas-là, quelle paire de centre le staff rochelais alignera ?

L'information est tombée en fin de matinée et est signée Rugbyrama. Et elle n'est pas faite pour réjouir les supporters rochelais. En effet, gêné aux adducteurs depuis la finale de Champions Cup face à Toulouse, le centre du Stade Rochelais Geoffrey Doumayrou est contraint de déclarer forfait pour la demi-finale de Top 14, ce vendredi. En effet, le futur joueur de Montpellier s'est testé depuis à l'entraînement mais les signaux n'ont guère été positifs. Après Levani Botia suspendu et Pierre Aguillon blessé, c'est une nouvelle perte importante pour le club maritime.

Dans ce cas-là, qui aligner au centre à l'aube d'un affrontement contre le Racing, dont sa force résulte au sein de sa ligne arrière ? Raymond Rhule devrait logiquement basculer de son aile et endosser le numéro 13, lui qui a déjà évolué à ce poste dans la saison. Et ensuite ? Au poste de premier centre, le jeune Mathis Lafon que l'on avait aperçu à Brive (défaite 24-12) pourrait être propulsé sur le devant de la scène. Mais Ronan O'Gara osera-t-il lancer son jeune joueur de 22 ans dans une rencontre à si haute importance ? Dans le cas contraire, l'ancien international irlandais sera contraint de bricoler. Arthur Retière pourrait notamment faire son apparition au centre de l'attaque des Jaunes et noirs. Enfin, Jules Favre souvent positionné à l'aile pourrait également avoir sa chance, lui formé au centre. Quoiqu'il en soit, c'est un sacré casse-tête qui attend l'encadrement rochelais.

