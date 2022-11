Castres. Loin du Top14, découvrez la reconversion totalement insolite de Julien Dumora !

Julien Dumora, un des visages bien connus de notre Top 14, sera Castrais jusqu'en juin 2024. En attendant, il anticipe et prépare déjà son après-carrière.

Aujourd'hui âgé de 34 ans, le joueur de Castres a décidé de penser à sa reconversion, et celle-ci n'est pas des plus courantes. Petit indice, il mettra ses qualités physiques de joueur de rugby professionnel à contribution d'une noble cause... C'est en sapeur-pompier que Julien Dumora souhaite consacrer la deuxième partie de sa vie ! Quel petit garçon n'a pas rêvé de devenir un jour soldat du feu ? Comme quoi, rien n'est impossible, et c'est à 34 ans que l'arrière polyvalent du CO se lance dans cette nouvelle aventure. Ce dernier devrait raccrocher les crampons à la fin de la saison 2023-2024, au terme de son contrat.

Dans un communiqué de presse relayé par le Castres Olympique, nous apprenons qu'il a suivi une formation la semaine passée, profitant ainsi de la trêve internationale : "En parallèle du rugby, notre arrière Julien Dumora prépare son après carrière en tant que Pompier ! En effet, ce dernier était en formation toute la semaine dernière au Secours d’Urgence Aux Personnes (SUAP)." Un beau challenge pour ce joueur sympathique, qui compte désormais plus de 260 matchs de rugby professionnel dans sa carrière.

