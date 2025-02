TOP 14. Paris. Coup dur pour le maintien : un cadre out jusqu'à la fin de la saison, un Bordelais débarque

Au Stade Français (12ᵉ), la période est compliquée. Pour ne rien arranger, les Parisiens ont perdu leur demi de mêlée Brad Weber jusqu'à la fin de saison.

Gros coup dur pour le Stade Français qui va devoir se passer de Brad Weber jusqu’à la fin de la saison. Le demi de mêlée néo-zélandais, victime d’une fracture de la cheville lors de la victoire face à Pau (39-37), a été opéré avec succès, mais sa convalescence s’annonce longue. Pour pallier son absence, les Soldats Roses ont jeté leur dévolu sur Paul Abadie, qui débarque en tant que joker médical.

TOP 14. Derrière Mauvaka, Marchand et Cramont, Toulouse a de quoi voir venir au talon avec Thomas Lacombre

Une blessure qui change tout

Arrivé depuis deux saisons dans la capitale, Brad Weber s’était rapidement imposé comme un élément clé du système de Laurent Labit. Mais face à la Section Paloise, le sort s’est acharné sur le All Black de 34 ans. À la 51e minute, sa cheville a cédé, l’obligeant à quitter le terrain sur civière sous les applaudissements du public de Jean-Bouin. Lundi, le club parisien a officialisé son indisponibilité via un communiqué, confirmant une intervention chirurgicale réussie mais un temps d’arrêt prolongé.

Un coup dur pour les Parisiens, qui misaient sur l’expérience et le leadership de l’ancien chef d’orchestre des Chiefs pour se maintenir. Son absence oblige donc le staff à revoir ses plans, et surtout, à lui trouver un remplaçant capable d’apporter du dynamisme.

Paul Abadie, un renfort d’expérience

Pour combler ce vide, le Stade Français a fait appel à Paul Abadie (30 ans), qui débarque en prêt en provenance de l’Union Bordeaux Bègles. Formé à Agen, passé par Brive, le demi de mêlée compte plus de 130 feuilles de match en Top 14. Joueur expérimenté, habitué aux joutes du championnat, il devra rapidement s’intégrer dans le collectif parisien et trouver ses repères aux côtés des jeunes Foursans-Bourdette et Motassi.

Avec encore plusieurs mois de compétition et une lutte acharnée pour le maintien, le Stade Français ne pouvait pas se permettre de rester sans solution à la mêlée. L’arrivée d’Abadie apporte une option supplémentaire et un profil fiable, capable d’épauler l’équipe. Malgré tout, on ne peut pas dire que l’ancien briviste arrive en pleine bourre. En manque de temps de jeu cette saison, il n’a joué que 16 petites minutes avec l’UBB. Il a largement reculé dans la hiérarchie du poste, passant même derrière Arthur Retière.

TOP 14. 8 victoires en 10 matchs, Toulon embête l’UBB et le Stade Toulousain !

Un défi pour le Stade Français

Les Parisiens vont devoir faire preuve de résilience après cette perte majeure. Laurent Labit devra ajuster ses plans sans son maître à jouer, tout en intégrant rapidement Abadie dans le système de jeu.

La suite de la saison dira si le club de la capitale saura surmonter cette épreuve, mais l’absence de Brad Weber laissera un vide, que Paul Abadie tentera de combler du mieux possible.