TOP 14. Condamné pour violences conjugales, Tilsley ne portera pas les couleurs du Stade Toulousain

Condamné pour violences conjugales, le joker Coupe du Monde du Stade Toulousain George Tilsley ne portera pas les couleurs du champion de France. Didier Lacroix l'a confirmé.

Ce mercredi, le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, s'est présenté devant la presse pour dresser un bilan de la saison dernière. Une conférence de presse qui a d'ailleurs permis à celui-ci de s'exprimer concernant la situation de George Tilsley. Condamné pour violences conjugales il y a de cela quelques jours (faits qu'il a d'ailleurs avoué), l'ancien joueur de l'USAP était arrivé en tant que joker Coupe du Monde du côté de la ville rose. Mais voilà, suite à cette affaire, Tilsley ne portera jamais les couleurs du club toulousain. Didier Lacroix s'est d'ailleurs montré très ferme à ce sujet : "George Tilsley est en arrêt de travail jusqu'à la fin du mois et nous ne pouvons pas nous adresser à lui d'ici-là. Il n'est plus présumé innocent et il n'y aura pas de possibilité pour lui d'évoluer sous nos couleurs".

RUGBY. Top 14. Coupable de Brutalité, George Tilsley (USAP) ne rejouera pas avant la fin de la saison !Condamné à 6 mois de prison avec sursis, le joueur néo-zélandais devait aider le Stade Toulousain durant la période Coupe du Monde. Chose qui, vous l'aurez compris, ne se passera pas : ''Juridiquement, nous ne pouvons pas statuer sur son cas mais il est évident que nous n'acceptons pas ce type de comportement au sein du club. Nous ne l'accepterons jamais".

Une fermeté nécessaire, qui démontre la volonté du Stade Toulousain de rejeter catégoriquement ces comportements. Des violences à condamner, qui n'ont pas leur place, que ce soit dans notre sport où ailleurs. Pour rappel, le champion de France en titre défiera Montpellier dimanche prochain, avant de se déplacer à Oyonnax.

