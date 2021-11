Top 14. COMPOSITIONS. Pourtant annoncés blessés, Atonio et Botia seront titulaires contre l'UBB !

Alors qu'on les pensait blessés, Uini Atonio et Levani Botia seront titulaires ce vendredi soir pour la réception de l'Union Bordeaux Bègles. Comment expliquer cela ?

C'est à ne plus rien y comprendre. Pourtant annoncés blessés et indisponibles en sélections, les joueurs de La Rochelle Uini Atoni et Levani Botia seront titulaires ce vendredi soir, pour la réception de l'Union Bordeaux Bègles. Des surprises sachant que le pilier s'était blessé lors de la réception de Toulon et n'avait pu rejoindre Marcoussis où il était convoqué avec les Bleus. Quant au second, les Fidji avaient annoncé son forfait, celui-ci étant touché au genou. Une blessure qui nécessiterait une opération. Alors comment l'expliquer ?

Pour Atonio, Sud Ouest annonce que le joueur se serait rétabli depuis sa blessure survenue contre le RCT. S'il n'était donc pas apte pour rejoindre le XV de France, il sera donc disponible pour la venue des Girondins. En revanche, cela est encore plus étonnant pour Botia. Toujours selon Sud Ouest, l'annonce de l'opération du centre serait un quiproquo entre le joueur et le staff de l'équipe nationale. En effet, après de nombreuses semaines d'absences, Botia était de retour pour la rencontre face à l'USAP en tant que remplaçant. Ce dernier aurait demandé à disputer deux matchs pleins avant de rejoindre les Flying Fijians. Toujours d'après le quotidien, Botia espérait un retour contre le RCT mais a été jugé trop juste pour disputer la rencontre. Quoiqu'il en soit, ce sont deux retours importants dans les rangs rochelais.

La Rochelle 1 Priso 2 Bourgarit 3 Atonio 4 Sazy 5 Picquette 6 Liebenberg 8 Vito 7 Gourdon 9 Kerr-Barlow 10 West 11 Favre 12 Botia 13 Sinzelle 14 Rhule 15 Leyds 16 Lagrange 17 Wardi 18 Lavault 19 Boudehent



20 Le Bail 21 Retière 22 Boudehent 23 Herrera

Du côté de l'UBB, on notera le retour de François Trinh-Duc à l'ouverture étincelant contre Clermont lors de son entrée en jeu et le repositionnement de Seuteni au centre. Enfin, Alexandre Roumat retrouve une place de titulaire alors que Romain Buros, libéré par le staff des Bleus débutera à l'aile.

Top 14. Revivez la ''masterclass'' de François Trinh-Duc contre Clermont