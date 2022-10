TOP 14. Jelonch dans la cage pour Toulouse, Penaud au centre avec l’ASM : les compos du choc

Ce samedi, le Stade Toulousain reçoit Clermont pour l’un des chocs de cette 6ème journée de Top 14. Découvrez les compositions des deux équipes.

RUGBY. TOP 14. Le Stade Toulousain fait-il déjouer ses adversaires ?Samedi soir, dans un stade d'Ernest-Wallon à guichets fermés, le Stade Toulousain affrontera Clermont, pour l'un des chocs de cette 6ème journée de Top 14. Car si les hommes d'Ugo Mola sont pour l'heure leaders du championnat, l'ASM reste sur deux matchs plus que convaincants, face à La Rochelle et Lyon. Pour ce faire, le staff des Rouges et Noirs a décidé de mobiliser toutes ses forces vives pour cette rencontre : Dupont, Jelonch et Mauvaka (tous de retour après une semaine de repos) seront bien là, à l'instar de Julien Marchand, Matthis Lebel, Thomas Ramos, Thibaud Flament ou encore Melvyn Jaminet. Absent depuis le match face à l'UBB, Pierre-Louis Barassi fait également son retour. Une excellente nouvelle, d'autant que Pierre Fouyssac est de nouveau à l'infirmerie, suite à la rencontre face au MHR (genou). Il rejoint donc les blessés de longue date, comme Ahki, Ntamack, Baille, Cros et Graou. Suspendu suite à son carton rouge de la semaine passée, Meafou ne sera pas sur la pelouse. En revanche, Richie Arnold a été relaxé par la commission d'appel ce jeudi. Une bonne nouvelle pour Ugo Mola, qui a cependant décidé d'aligner une paire Jelonch-Flament en seconde ligne. Roumat portera le numéro 8, tandis que Capuozzo est titularisé à l'arrière. Arthur Retière, lui, est sur l'aile.

Stade Toulousain 1 Neti 2 Marchand (cap) 3 Aldegheri 4 Jelonch 5 Flament 6 Roumat 8 Tolofua 7 Elstadt 9 Dupont 10 Ramos 11 Lebel 12 Guitoune 13 Nanaï-Williams 14 Retière 15 Capuozzo 16 Mauvaka 17 Duprat 18 Arnold 19 Brennan



20 T. Ntamack 21 Barassi 22 Jaminet 23 Ainu'u

Très utilisés depuis le début de saison, Raka, Iturria et Newsome sont laissés au repos. En revanche, Damian Penaud sera bien là, au poste de centre avec Ezeala. À l'aile, Delguy fêtera sa première titularisation avec l'ASM. Le jeune Baptiste Jauneau formera la charnière de Clermont avec Belleau. Un temps évoqué pour le déplacement à Toulouse, Moala est finalement forfait. L'expérimenté Vahaamahina sera le capitaine, tandis que Lavanini disputera son premier match de Top 14 cette saison. Sur le banc, nous retrouverons Bibi Biziwu, Plisson et Barraque.





Clermont 1 Beria 2 Pélissié 3 Dzamanashvili 4 Lavanini 5 Vahaamahina 6 Van Tonder 8 Godener 7 Tixeront 9 Jauneau 10 Plisson 11 O'Connor 12 Ezeala 13 Penaud 14 Delguy 15 Tiberghien 16 Boudou 17 Bibi Biziwu 18 Annandale 19 Sarrasin



20 Viallard 21 Belleau 22 Barraque 23 Ojovan

Meilleure attaque vs la meilleure défense

Malgré une équipe quelque peu remaniée, Clermont se déplace à Toulouse avec l'envie de faire un coup. D'autant qu'après un début de saison en dents-de-scie, les Jaunards ont su relever la tête, en enchaînant les bonnes performances. Si bien qu'après 5 journées l'ASM est tout simplement la meilleure attaque du championnat, avec 145 points inscrits (29 par match en moyenne). Néanmoins, Clermont ne pourra compter sur son plus gros atout offensif, Alivereti Raka, auteur de 5 essais en autant de rencontres. De plus, cette statistique pourrait baisser samedi soir à Ernest-Wallon, puisque le Stade Toulousain est également le meilleur du Top 14 dans un domaine : celui de la défense (86 points encaissés, soit environ 17 par match). Vous l'aurez compris, l'affrontement entre ces deux formations promet des étincelles : reste à voir si les Clermontois arrivent à tenir face aux assauts de Toulouse, qui, on le rappelle, a pour l'instant réalisé un sans faute à domicile (10 points sur 10).

