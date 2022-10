TOP 14. La (très) mauvaise habitude que Toulouse devra gommer cette saison

Leader du Top 14, le Stade Toulousain a néanmoins pris une (très) mauvaise habitude en ce début de saison : écoper de cartons rouges.

Leader du Top 14 juste devant La Rochelle, le Stade Toulousain impressionne (une fois de plus) en ce début de saison. La dernière victoire acquise sur la pelouse de Montpellier a également prouvé que sans certains cadres, les Rouges et Noirs étaient tout à fait capables de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Si bien qu'après 5 journées, Toulouse est le seul club (avec La Rochelle) à n'être tombé qu'une seule fois : c'était lors de la 3ème journée, sur la pelouse de la Section Paloise. Une défaite 26-16, qui aurait pu être évitable. En effet, et même si le succès palois est complètement mérité, les ouailles de Mola n'ont pas mis l'intensité nécessaire dans le premier pour espérer exister. Et pourtant, ces derniers avaient réussi à revenir dans le match à 30 minutes de la fin, après un essai de Meafou (19-16). Mais voilà, il suffit d'un fait de jeu pour ruiner totalement les derniers espoirs toulousains : le carton rouge de Richie Arnold. Entré en jeu seulement quelques minutes auparavant, le deuxième ligne australien fut coupable d'un plaquage haut, et écopa d'un carton rouge. Et malheureusement pour le Stade, celui-ci ne fut pas le seul à recevoir cette sanction…

Vous l’aurez compris, les joueurs du Stade Toulousain devront faire plus attention à ne pas commettre de grosses fautes, susceptibles d’amener l’arbitre à sortir la sentence ultime. D’autant que pour le reste on peut dire que les hommes d’Ugo Mola ne sont pas si indisciplinés que ça ! Du moins, ils sont dans la norme. En effet, en 5 journées, les coéquipiers d’Antoine Dupont ont concédé 47 pénalités, soit une moyenne de 9,4 par match. Un nombre pas si élevé que ça, surtout que leurs adversaires, eux, en ont concédé 58 (soit 11,6 par rencontre). Pas de quoi s’affoler sur ce point donc. Pour rappel, Toulouse accueille ce week-end Clermont, qui revient en forme après un début de saison en dents-de-scie. À voir donc comment se comportent les Toulousains, qui voudront sans aucun doute rester invaincu à domicile.

