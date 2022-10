TOP 14. Le retour de Dupont, l’ASM sans ses ailes… Quelles compositions pour le choc Toulouse-Clermont ?

Toulouse face à Clermont, c’est l’affiche de cette 6e journée de Top 14. Si le leader devrait être au complet, ce ne sera peut-être pas le cas des Clermontois.

Les voyages forment la jeunesse. Une chose est sûre, les écuries de Top 14 se réfèrent bien souvent à cet adage. En effet, il n’est pas rare de voir un club envoyer une équipe composée de jeunes et de joueurs à la relance pour ferrailler loin de ses bases. Toulouse l’a fait la semaine dernière, et cette équipe “remaniée” a d’ailleurs ramené de Montpellier un succès probant. Si la profondeur de l’effectif Haut-garonnais n’a que peu d’équivalent, l’ASM pourrait bien être tentée de faire la même chose. C’est une équipe remaniée qui devrait aller défendre les couleurs auvergnates en terre toulousaine. Pour simplifier la tâche des supporters clermontois et toulousains, nous avons imaginé ce à quoi ressemblerait les XV de départ pour cette affiche mythique du Top 14.

Clermont remanié, Toulouse presque au complet

Côté Clermontois, la première ligne pourrait bien s’articuler autour des deux jeunes piliers Giorgi Béria (22 ans) et son homonyme Giorgi Dzmanashvili (20 ans). Au poste de talonneur, c'est Adrien Pelissié (32 ans) qui apporterait son expérience. Une première ligne qui donnerait du repos à Ojovan, Falgoux et Beheregaray. Dans la cage, un tandem Vahaamahina - Lavinini permettrait aux deux joueurs de retrouver du rythme en faisant souffler Paul Jedrasiak, omniprésent depuis le début de saison. Côté clermontois, l’incertitude règne en 3e ligne autour de Fritz Lee, Dessaigne et Cancoriet, tous les trois touchés face au LOU. Le staff pourrait aussi ménager Iturria qui a déjà joué 400 minutes depuis le début de ce Top 14. On retrouverait alors une association Tixeront, Van Tonder et Godener en troisième ligne centre. Pour ce qui est de la charnière, rien de neuf. Sébastien Bézy retrouvera probablement son ancien public associé à Anthony Belleau. Pour le triangle arrière, le tandem de feu Penaud-Raka laissera sa place à l’inusable Marvin O’Connor et à Bautista Delguy. Tiberghien occupera quant à lui le poste d’arrière à la place d’Alex Newsome. Au centre, l'animation sera assurée par Barraque et Ezeala. Une équipe remaniée, mais pas sans talent, qui aura tout de même fort à faire face aux troupes d’Ugo Mola.

Le XV de départ de l'ASM :



1. Béria, 2. Pélissier, 3. Dzmanashvili,

4. Vahaamahina, 5. Lavinini,

6. Tixeront, 8. Godener, 7. Van Tonder,

9. Bézy, 10. Belleau,

11. O'Connor, 12. Barraque, 13. Ezeala, 14. Delguy,

15. Tiberghien.



En effet, les pensionnaires d’Ernest Wallon risquent de s’avancer avec une équipe plus que solide. En première ligne, Neti devrait être accompagné de son capitaine Guillaume Marchand et de Dorian Aldegheri. C’est en seconde ligne que les Toulousains pourraient être les plus embêtés avec la probable suspension de Richie Arnold. Avec un Brennan qui enchaîne depuis l’entame du championnat, on pourrait retrouver une paire Elstadt - Flament au deuxième étage de la fusée. En troisième ligne, Jelonch est de retour et sera sans doute de la partie. À ses côtés, nous misons sur Alban Placines et Alexandre Roumat en huit. À la charnière, pas de suspense, Antoine Dupont sera associé à Thomas Ramos. Derrière, un triangle de feu avec Lebel et Capuozzo aux ailes sans oublier Melvyn Jaminet à l’arrière. Pour compléter cette ligne d’attaque, l’inusable Guitoune et Pierre Fouyssac qui enchaînerait après sa sortie solide face au MHR. Rendez-vous dimanche (21 h 05) pour voir quels acteurs fouleront la pelouse de la ville rose. Quoi qu’il en soit, ce classique est un match à ne pas manquer. Sur les cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, Toulouse mène trois victoires à deux.

Le XV de départ du Stade Toulousain :



1. Neti, 2. Marchand, 3. Aldegheri,

4. Elstadt, 5. Flament,

6. Placines, 8. Roumat, 7. Jelonch,

9. Dupont, 10. Ramos,

11. Lebel, 12. Guitoune, 13. Fouyssac, 14. Capuozzo,

15. Jaminet.



