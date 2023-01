TOP 14. COMPOSITIONS. Botia titularisé en 6 côté La Rochelle, Toulouse avec les frères Ntamack

Samedi soir, les deux derniers champions d’Europe, le Stade Toulousain et le Stade Rochelais s’affrontent en Top 14.

TOP 14. La Rochelle vs Toulouse : un choc au sommet qui pourrait faire flop ?Voilà une affiche que nous ne nous lassons pas de voir. La Rochelle-Toulouse, où l’une des plus grandes rivalités sportives de ces 5 dernières saisons. Car oui, il est nécessaire de parler de rivalité lorsque deux équipes dominent autant le rugby français et européen. Une rencontre de rêve, qui se fera malheureusement sans de nombreux cadres de chaque équipe, soit laissés au repos en vue de la prochaine journée de Champions Cup, soit tout simplement blessés. C’est en ce sens que côté rochelais, Kerr-Barlow, mais aussi Danty, Tanga et Haddad sont tous absents. En revanche, O’Gara pourra compter sur son capitaine Grégory Alldritt, mais aussi sur une première ligne solide, composée de Wardi, Bourgarit et Atonio. Très utilisé au centre en ce début de saison, Botia sera titularisé en troisième ligne face à Toulouse. Derrière, Hastoy sera associé à Berjon, là où Favre accompagnera Rhule au centre de l’attaque. Brice Dulin sera quant à lui titularisé à l’arrière. À noter également un gros banc côté maritime, avec la présence de Paiva, Bourdeau ou encore Colombe.

La Rochelle 1 Wardi 2 Bourgarit 3 Atonio 4 Sazy 5 Picquette 6 Botia 8 Alldritt (cap) 7 Pa. Boudehent 9 Berjon 10 Hastoy 11 Leyds 12 Favre 13 Rhule 14 Thomas 15 Dulin 16 Lagrange 17 Paiva 18 Dillane 19 Bourdeau



20 Katherell 21 Zamora 22 Boudehent 23 Colombe

RUGBY. Après 6 matchs perdus en Top 14 contre Toulouse, l'heure de la revanche pour La Rochelle ?S’il manque du monde à La Rochelle, le constat est le même pour le Stade Toulousain. En effet, Antoine Dupont, mais aussi Jelonch et Marchand sont en vacances. Le centre Pita Ahki est toujours blessé, tandis que Sofiane Guitoune, auteur d’une première partie de saison excellente, est également laissé au repos. Néanmoins, Ugo Mola nous a concocté une composition plus que compétitive, avec les retours de Lebel, Mauvaka et Ntamack. Jaminet occupera le poste d’arrière, tandis que Baille sera sur le banc contrairement à Cros. Notez aussi la titularisation du jeune Théo Ntamack en troisième ligne. Du beau monde donc, pour une rencontre qui s’annonce très disputée. Pour rappel, les Rochelais ne se sont plus imposés face aux Toulousains depuis 2019, soit plus de 3 ans…

Toulouse 1 Duprat 2 Mauvaka (cap) 3 Faumuina 4 Youyoutte 5 Brennan 6 Elstadt 8 T. Ntamack 7 Placines 9 Graou 10 R. Ntamack 11 Lebel 12 Tauzin 13 Barassi 14 Retière 15 Jaminet 16 Boubila 17 Baille 18 Arold 19 Merkler



20 Roumat 21 Delibes 22 Mallia 23 Ainu'u

