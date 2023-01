RUGBY. Après 6 matchs perdus en Top 14 contre Toulouse, l'heure de la revanche pour La Rochelle ?

Véritable bête noire du Stade Rochelais, Toulouse va certainement faire tourner ce week-end, face aux Maritimes. L'occasion pour ces derniers de vaincre la malédiction.

Ce n'est plus un secret pour personne, le Stade Toulousain est actuellement l'équipe qui réussit le moins à La Rochelle ces dernières saisons. Que ce soit en Champions Cup, ou bien en Top 14, les Maritimes n'arrivent pas à trouver la solution face aux Rouges et Noirs, même quand ces derniers semblent totalement acculés. Si bien qu'en championnat, les coéquipiers de Romain Sazy n'ont plus gagné face à Toulouse depuis le mois de septembre 2019, soit plus de 3 ans (et en période de doublons qui plus est). Et depuis ce jour-là, les Rochelais ne se sont plus jamais imposés face aux hommes d'Ugo Mola. Une série de 7 défaites de rang (dont 6 en Top 14), qui fait tâche pour une armada telle que celle de La Rochelle. Mais voilà, ce week-end, il se pourrait que la donne change ! En effet, les Toulousains, actuellement premiers du championnat, sortent d'un très gros match sur la pelouse de l'ASM. De ce fait, et en vue des deux prochaines semaines européennes et du début du Tournoi des 6 Nations, Ugo Mola a décidé de laisser quelques joueurs au repos, dont son capitaine Antoine Dupont. Sorti assez fatigué après la rencontre face à l'ASM, le demi de mêlée va pouvoir recharger les batteries pendant sa semaine de vacances, à l'instar de Julien Marchand et Anthony Jelonch, eux aussi au repos. De plus, Flament, Ahki et Capuozzo, tous déjà forfaits à Clermont, devraient de nouveau être indisponible ce week-end

Des absences qui, même si elles seront palliées par de gros retours (Ntamack, Lebel, Mauvaka et peut-être Cros), restent un facteur important avant d'affronter une équipe comme La Rochelle. D'autant qu'à l'aller, les Maritimes avaient plus que tenu tête aux Toulousains, et ce malgré une infériorité numérique pendant plus d'une heure de jeu. De quoi nous faire penser que le moment est peut-être venu pour le Stade Rochelais de vaincre cette malédiction. Néanmoins, n'enterrons pas trop vite les coéquipiers de Sofiane Guitoune qui, même s'ils ne sont pas en besoin de points, restent capables de l'emporter sur n'importe quel terrain de France (et d'Europe)...

