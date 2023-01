TOP 14. La Rochelle vs Toulouse : un choc au sommet qui pourrait faire flop ?

Si le match entre La Rochelle et Toulouse fait saliver tout le monde du Top 14, les 2 équipes seront privées de cadres. Et pas n'importe lesquels...

Précisons notre pensée d'emblée : non, le choc entre La Rochelle et Toulouse ne sera pas clairement galvaudé par les deux clubs les plus dominants de l'Hexagone ces dernières saisons. En témoignent les retours de Mauvaka, Lebel ou Ntamack du côté des Hauts-Garonnais, où les présences des Alldritt, Bourgarit ou Hastoy dans les rangs maritimes. Le hic ? C'est que pour que ce choc soit réellement au sommet, on aurait aimé voir toutes les forces vives des deux équipes présentes sur la pelouse de Deflandre. Mais week-end précédent la Champions Cup oblige, le staff toulousain a par exemple mis au repos certains cadres comme Dupont, Marchand ou Jelonch, eux qui ont beaucoup donné la semaine passée du côté de Clermont. On a ainsi rapidement pu dire que La Rochelle aurait peut-être (enfin) un coup d'avance sur les Stadistes, cette fois, malgré leur effectif pléthorique.

RUGBY. Après 6 matchs perdus en Top 14 contre Toulouse, l'heure de la revanche pour La Rochelle ?La vérité, c'est qu'il n'en est rien. Ce samedi à 21h, les meilleurs ennemis partiront sur la même ligne de départ. En effet, le déplacement des hommes de ROG à Perpignan a laissé des traces et 3 cadres majeurs manqueront donc les prochaines semaines de compétition, et ce choc face à Toulouse. Jonathan Danty, déjà, s'est salement abîmé le genou et sera forfait. Le colosse Will Skelton a également été touché et sera lui aussi absent face au leader du championnat. Il est en revanche espéré pour la rencontre face à l'Ulster en coupe d'Europe. Quid du reste du noyau rochelais ? Sachez que le chef d'orchestre Tawera Kerr-Barlow s'est blessé à la cheville et sera absent pour les 3 prochaines semaines selon les informations de RMC Sport. De lourds forfaits dans les rangs rochelais, donc. D'autant que Yoann Tanga n'est toujours pas remis de sa blessure au pectoral contractée en décembre. Ce qui laisse à penser que dans un stade plein à craquer, ce La Rochelle vs Toulouse restera le choc du week-end en Top 14. Mais peut-être pas le choc de l'année, comme il y prétend désormais sur le papier...

