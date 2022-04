TOP 14. Classement. Neuf équipes encore en course pour le Bouclier de Brennus

À l'issue de la 23ᵉ journée du Top 14, le classement s'est radicalement resserré parmi les prétendants à la qualification pour les phases finales.

Plus que trois journées de championnat à disputer. Si les quatre premiers du Top 14 restent les mêmes (Montpellier, Bordeaux-Bègles, La Rochelle et Castres dans cet ordre), on note la progression du Racing 92 d'une place aux dépens de Toulouse, battu à Marseille face à Toulon, et qui se retrouve donc à la sixième place. Avec 58 points, les champions de France sont à égalité avec le septième Lyon. Très peu de changements en milieu de tableau également, avec la progression d'une place de Toulon qui passe devant Clermont.

TOP 14. Toulouse, Castres, Toulon, etc. Ça bouchonne vers les phases finales !

Toujours en haut du tableau, il y a encore mathématiquement neuf équipes qui peuvent prétendre à la qualification. Toulon, avec 55 points, est à trois points seulement de la 6ᵉ place. Clermont est à 5 points, et aura du mal à accrocher le bon wagon. Enfin, trois clubs se tiennent à un point. La Rochelle, Castres et le Racing se battent pour une place de barragiste à domicile. Rien n'est encore acté dans cette partie du classement.

Le bas de tableau reste identique avec le Biarritz Olympique qui ferme la marche. Loin devant, Perpignan, avec 35 points, tentera de rattraper Brive qui possède 42 points. La rencontre de ce samedi à Aimé-Giral entre les deux clubs scellera définitivement leur sort. Même si les Corréziens possèdent une plus grande marge de manœuvre.

RUGBY. Pour Saïd Hirèche, le voyage à Perpignan s’annonce déjà ‘‘hostile’’