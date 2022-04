RUGBY. Pour Saïd Hirèche, le voyage à Perpignan s’annonce déjà ‘‘hostile’’

Dans une semaine, les Brivistes se déplaceront en Catalogne pour disputer le match de la peur.

Face à Lyon, les Coujous n’ont pas su trouver les clés de la réussite. Pire, ils les ont offerts aux hommes de Pierre Mignoni. Face au LOU, le CA Brive inscrit 2 essais. Les Rhodaniens eux n’ont passé la ligne qu' à une seule reprise, mais ils ont pu compter sur la botte de Léo Berdeu pour les mettre dans l’avancée. Auteur de 26 points, il a puni l’indiscipline briviste. Les deux formations quittent la pelouse du Stade Amédée-Domenech sur le score final de 17 à 31. Après cette partition décevante de son équipe, le capitaine courage Saïd Hirèche s’est exprimé sur les échéances à venir et qui menacent les blancs et noirs. Pour Rugbyrama, il déclare :

Il reste encore trois matchs, il faut être prudents et agir sur ce qu'on peut maîtriser : notre jeu, notre discipline, notre précision. Tu prends une claque et tu te remets au boulot le lundi et c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas le temps de pleurer. On bascule sur Perpignan et vite. Nous n'avons toujours pas gagné à l'extérieur. Ce sera un contexte particulier. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allés. Ce sera hostile, qui plus est pour le match de la 13e place…”

Pour rappel, l'USAP accueillera le CA Brive le 30 avril prochain à 17h au Stade Aimé-Giral. Les Coujous possèdent 7 points d'avance et le match peut donc être un moment charnière dans leur saison. En cas de victoire, les Brivistes scelleront leur maintien. Dans le cas contraire, ils laisseront une Épée de Damoclès aux couleurs sang et or planer au-dessus de leur tête.