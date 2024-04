TOP 14. ‘‘C’est le néant’’ : Le leader Camille Lopez abattu après la lourde défaite contre le RCT

Après l’humiliation subie à domicile face au RCT (défaite 10-46), Camille Lopez s’est exprimé sur le niveau et l’état d’esprit de l’Aviron Bayonnais.

Décidément, le stade Anoeta de San Sebastian ne réussit pas aussi bien aux Bayonnais que la forteresse de Jean Dauger.

Après une défaite face à Pau (30-20) qui avait coûté une partie de la qualification des bleus et blancs la saison dernière, Bayonne s’incline à nouveau sur la pelouse de l’équipe de football de la Real Sociedad.

Des Basques absents

L’Aviron voulait confirmer sa victoire (13-12) à domicile contre les doubles vainqueurs de la Champions Cup rochelais.

Finalement, les joueurs de Grégory Patat vont connaître leur première défaite à domicile de la saison face aux Toulonnais. Au-delà du résultat, les Basques se sont fait dominer dans tous les secteurs de jeu.

Entre une conquête défaillante et une défense plus qu’approximative, les coéquipiers de Camille Lopez n’ont pas su trouver les armes pour contrer le RCT de Baptiste Serin, encore exceptionnel ce dimanche.

On n’a pas existé. On s’est fait ouvrir en deux. Il n’y a pas photo. Il n'y a rien qui a été, on s’est fait manger dans tous les secteurs. Dans l’agressivité, on ne gagne aucune collision, on a peu de ballons à utiliser et quand on les a on les utilise mal, je me fais contrer… on a tout fait à l’envers.’’ Camille Lopez en conférence de presse d’après-match pour France Bleu Pays Basque.

Objectif maintien

Si Bayonne, actuellement dixième, veut éviter une fin de saison sous pression pour le maintien en Top 14, un domaine semble impératif à améliorer : la constance du pack.

Le huit de devant n’a pas fait le poids ce dimanche face à Toulon. Constamment mis sur le reculoir en mêlée et dans les impacts directs, les avants n’ont pas réussi leur mission de libérer des espaces et donner des ballons propres à jouer à leurs trois-quarts.

L’Aviron regarde désormais plus vers le maintien que les phases finales. Les Basques devront réaliser des performances bien plus abouties pour s’assurer une place en Top 14, avec un calendrier compliqué.

C’est le néant. À Dauger, il y aurait eu la même gifle, la même punition. On reste une petite équipe qui n’arrive pas à enchaîner les prestations.’’ Camille Lopez

Bayonne devra pourtant se relever rapidement avec un déplacement chez le Stade Français lors de la prochaine journée de championnat, avant de poursuivre avec la réception de Bordeaux.